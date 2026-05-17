Burning The Forgotten: haben ihre neue EP „…Of Winter And Past“ fertig gestellt

Die kanadische Melodic-Death-Metal-Band Burning The Forgotten hat die Veröffentlichung ihrer neuen EP …Of Winter And Past angekündigt. Mit dem neuen Werk kehrt das Projekt zu den rauen Wurzeln des frühen schwedischen Melodic Death Metal der 90er-Jahre zurück und verbindet diese mit einer kalten, atmosphärischen und bewusst ungeschliffenen Produktion.

Gegründet wurde Burning The Forgotten im Jahr 2022 vom Multi-Instrumentalisten Antonis Daskalakis zunächst als Solo-Projekt. Zwei Jahre später erschien das Debütalbum Those With The Rotten Souls. 2025 stieß Schlagzeuger Carlos Salgado zur Band hinzu und machte aus dem Ein-Mann-Projekt ein festes Duo – ein Schritt, der laut Band einen wichtigen Wendepunkt in ihrer musikalischen Entwicklung markiert.

Die neue EP umfasst sechs Songs, die von klassischen Melodic-Death-Metal-Elementen geprägt sind: zweistimmige Gitarrenharmonien, treibende Blastbeats und eine kompromisslos rohe Klangästhetik. Statt moderner Hochglanzproduktion setzt die Band bewusst auf analoge Technik und echte Performances. Auf digitale Nachbearbeitung, Sample-Replacement oder künstliche Klangoptimierung wurde vollständig verzichtet, um die Intensität und Unvollkommenheit der frühen Genre-Tage authentisch einzufangen.

Thematisch beschäftigt sich …Of Winter And Past mit dem Winter als physischer und symbolischer Kraft. Die Songs behandeln Isolation, Durchhaltevermögen und den Lauf der Zeit. Dabei kreisen die Texte um Erinnerungen, innere Kämpfe und persönliche Transformation – mit einem Ausblick auf Erneuerung durch Widrigkeiten.

Weitere News findet ihr HIER!