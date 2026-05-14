Amorphis: kündigen „Borderland Tour 2027“ durch Europa an

Die finnischen Metal-Pioniere Amorphis haben ihre Borderland Tour 2027 angekündigt – eine ausgedehnte Europa-Headlinertour, die ihre unverwechselbare Mischung aus Melodic Death Metal, progressiven Elementen und düsterer nordischer Atmosphäre in diesem Winter quer über den Kontinent führen wird. Als Special Guests werden sie dabei von Insomnium begleitet, unterstützt von Unto Others.

Die Tour startet am 22. Januar in Hamburg und führt anschließend durch Deutschland, Polen, Ungarn, Österreich, Belgien, das Vereinigte Königreich, die Schweiz, Italien, Spanien, Frankreich und die Niederlande, bevor sie am 14. Februar in Tilburg ihren Abschluss findet.

Bekannt für ihre fesselnden Live-Auftritte und ihr von der Kritik gefeiertes Gesamtwerk, verschieben Amorphis weiterhin die Grenzen des modernen Metal – stets im Einklang mit jenen melodischen und mythologischen Wurzeln, die ihre Karriere seit Jahrzehnten prägen.

Amorphis – Borderland Tour 2027

Presented by Cobra Agency and Grey Beard

w/ Insomnium & Unto Others

January 22 – Hamburg – Große Freiheit 36

January 23 – Leipzig – Haus Auensee

January 24 – Berlin – Huxleys Neue Welt

January 25 – Warsaw – Progresja

January 27 – Budapest – Barba Negra

January 28 – Vienna – Arena

January 29 – Munich – Backstage

January 30 – Wiesbaden – Schlachthof

January 31 – Antwerp – Trix

February 2 – Manchester – O2 Ritz

February 3 – London – O2 Forum Kentish Town

February 5 – Stuttgart – Wagenhallen

February 6 – Pratteln – Z7 Konzertfabrik

February 7 – Padova – Hall

February 9 – Barcelona – Sala Apolo

February 10 – Madrid – Sala La Riviera

February 12 – Paris – Elysee Montmartre

February 13 – Oberhausen – Turbinenhalle 2

February 14 – Tilburg – 013

Tickets & Info: https://amorphis.net/tour

Amorphis sind:

Tomi Joutsen | Gesang

Esa Holopainen | Gitarren

Tomi Koivusaari | Gitarren

Olli-Pekka „Oppu“ Laine | Bass

Santeri Kallio | Keyboards

Jan Rechberger | Schlagzeug & Percussion

Amorphis online:

https://www.facebook.com/amorphis/

https://www.instagram.com/amorphisband/