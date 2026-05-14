Amorphis: kündigen „Borderland Tour 2027“ durch Europa an

Die finnischen Metal-Pioniere Amorphis haben ihre Borderland Tour 2027 angekündigt – eine ausgedehnte Europa-Headlinertour, die ihre unverwechselbare Mischung aus Melodic Death Metal, progressiven Elementen und düsterer nordischer Atmosphäre in diesem Winter quer über den Kontinent führen wird. Als Special Guests werden sie dabei von Insomnium begleitet, unterstützt von Unto Others.
Die Tour startet am 22. Januar in Hamburg und führt anschließend durch Deutschland, Polen, Ungarn, Österreich, Belgien, das Vereinigte Königreich, die Schweiz, Italien, Spanien, Frankreich und die Niederlande, bevor sie am 14. Februar in Tilburg ihren Abschluss findet.
Bekannt für ihre fesselnden Live-Auftritte und ihr von der Kritik gefeiertes Gesamtwerk, verschieben Amorphis weiterhin die Grenzen des modernen Metal – stets im Einklang mit jenen melodischen und mythologischen Wurzeln, die ihre Karriere seit Jahrzehnten prägen.
Amorphis – Borderland Tour 2027
Presented by Cobra Agency and Grey Beard
w/ Insomnium & Unto Others
January 22 – Hamburg – Große Freiheit 36
January 23 – Leipzig – Haus Auensee
January 24 – Berlin – Huxleys Neue Welt
January 25 – Warsaw – Progresja
January 27 – Budapest – Barba Negra
January 28 – Vienna – Arena
January 29 – Munich – Backstage
January 30 – Wiesbaden – Schlachthof
January 31 – Antwerp – Trix
February 2 – Manchester – O2 Ritz
February 3 – London – O2 Forum Kentish Town
February 5 – Stuttgart – Wagenhallen
February 6 – Pratteln – Z7 Konzertfabrik
February 7 – Padova – Hall
February 9 – Barcelona – Sala Apolo
February 10 – Madrid – Sala La Riviera
February 12 – Paris – Elysee Montmartre
February 13 – Oberhausen – Turbinenhalle 2
February 14 – Tilburg – 013
Tickets & Info: https://amorphis.net/tour
Amorphis sind:
Tomi Joutsen | Gesang
Esa Holopainen | Gitarren
Tomi Koivusaari | Gitarren
Olli-Pekka „Oppu“ Laine | Bass
Santeri Kallio | Keyboards
Jan Rechberger | Schlagzeug & Percussion
Amorphis online:
https://www.facebook.com/amorphis/
https://www.instagram.com/amorphisband/