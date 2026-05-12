Raunchy: veröffentlichen Video zu „Designed Despair“ als Vorgeschmack auf ihr kommendes Album

Die Zeit ist gekommen. Raunchy enthüllen ihr brandneues Video zu Designed Despair – ein Vorbote ihres lang erwarteten, kommenden Albums Prisoner. Als wuchtige Mischung aus mechanischen Grooves, messerscharfen Riffs und eindringlichen Atmosphären bündelt Designed Despair Raunchys charakteristisches Gleichgewicht zwischen Melodie und Aggression in einem ihrer bislang intensivsten und nachdenklichsten Tracks.

Designed Despair ist ab sofort auf allen relevanten Streaming-Diensten verfügbar.

„Designed Despair sheds light on the arcane mechanisms of systemic oppression and the engineering of invisible borders that divide, confine, and silence”, kommentiert die Band ihren neuen Song. “Voices rise from the margins only to vanish into a void built to ignore them, as redlined boundaries and hierarchical design trap those hidden in plain sight. Ultimately, this song reflects the reality of a system that creates roads to nowhere, where escape exists only through the narrow cracks of a broken foundation.“

Raunchy stammen aus dem dänischen Thisted und gelten seit Langem als prägende Kraft der dänischen Metal-Szene sowie als herausragender Name in ganz Europa. Seit Mitte der 90er-Jahre hat sich die Band eine unverwechselbare Identität erarbeitet, indem sie Melodic Death Metal mit Industrial-Texturen und elektronischen Elementen verschmolz – ein zukunftsorientierter Ansatz, der ihren selbstbetitelten „Death Pop“-Sound maßgeblich prägte. Mit einem Katalog, der von stetiger Weiterentwicklung zeugt, und einer starken Präsenz auf den europäischen Bühnen zählen Raunchy nach wie vor zu Dänemarks beständigsten und einflussreichsten Metal-Exporten.

Das neue Raunchy-Album Prisoner wird im Laufe dieses Jahres erscheinen. Weitere Details werden in Kürze bekannt gegeben. Mehr Informationen zur Band findet ihr hier:

Raunchy sind:

Mike Semesky – Gesang

Jesper Andreas Tilsted – Gitarre, Keyboard

Lars Christensen – Gitarre

Jeppe Christensen – Keyboard, Gesang

Jesper Kvist – Bass

Morten Toft Hansen – Schlagzeug

Raunchy online:

https://www.facebook.com/ronniband

https://www.instagram.com/raunchyofficial