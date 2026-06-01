Scythe: veröffentlichen am 19. Juni 2026 eine CD-Version von „Boiled Alive“

Die in Constanta ansässige Death-Metal-Band Scythe freut sich, bekannt zu geben, dass ihr neuestes Album Boiled Alive, das am 1. Februar digital veröffentlicht wurde, nun am 19. Juni 2026 auch als CD-Version über das chinesische Label Awakening Records erscheinen wird.

Die rumänischen Death-Metaller Scythe sind stark von OSDM-Einflüssen im Stil von Depravity, Ripping Corpse, Impetigo und Baphomet geprägt, kombiniert mit modernen Elementen, die Ähnlichkeiten zu zeitgenössischen Bands wie Molder, Cryptivore und Coffin Rot hervorrufen.

Das 2023 gegründete, etwas chaotische Quartett – bestehend aus Schlagzeuger David Rolea, Sänger/Bassist Andrei Constandache und den Gitarristen Mihai Panait und Andrei Oglan – veröffentlichte im darauffolgenden Jahr sein erstes Demo. Auf dem Debütalbum Boiled Alive sind drei Tracks des Demos enthalten, die nun offiziell von Awakening Records veröffentlicht werden.

Auf den acht brutalen Tracks des Albums liefert Scythe eine Fülle an Death-Thrash-Kompositionen, vollgepackt mit dreckigen, rasanten Übergängen, einem Trommelfeuer barbarischer Rhythmen und widerlichen, unmenschlichen gutturalen Vocals. Mit einer perfekten Spielzeit von über 34 Minuten ist der Wiederspielwert sofort gegeben.

Der Opener Liquified Entrails explodiert mit einem fulminanten, achtsekündigen Mini-Drumsolo, das in einen treibenden D-Beat-Rhythmus mit groovigen Riffs übergeht. Sein OSDM-Groove verschmilzt langsame mit schnellen Übergängen im Bruchteil einer Sekunde. Die Tracks Plastered In Phlegm, Tenebrous Decease und Necrophilic Corpse Orgies sind gespickt mit perversen Texten und einer Fülle an obszönen Riffs.

Gemischt von Cheyenne Brandt und gemastert von John Braddock, verbindet Boiled Alive eine Old-School-Death-Metal-Ästhetik mit modernen Studiotechniken und verleiht dem Album so einen rohen, verrotteten Klang.

Gitarrist Mihai Panait spricht über den Entstehungsprozess von Boiled Alive: „Unser Hauptanliegen war ein professionelleres und authentischeres Klangerlebnis. Deshalb möchten wir Cheyenne und John für ihre Hingabe und Geduld danken, die uns geholfen haben, den gewünschten Sound zu erzielen. Was den Songwriting-Prozess angeht, habe ich fast alle Riffs und Texte geschrieben, wobei die anderen mit Details und Ideen geholfen haben.“

Tracklist:

Liquified Entrails Plastered in Phlegm Necrophilic Corpse Orgies Pervertor’s Crypt / Gore Galore Tenebrous Decease Of Pure Goriness Gouged Eyes Boiled Alive

Scythe sind:

Andrei Constandache – Gesang, Bass

Mihai Panait – Gesang, Leadgitarre

Andrei Oglan – Rhythmusgitarre

David Rolea – Schlagzeug