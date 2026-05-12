Heavy Psych Sounds Fest Switzerland 2026: gibt die Timetables für die diesjährige Ausgabe in Winterthur und Martigny bekannt

Das Heavy Psych Sounds Fest – die vom europäischen Label Heavy Psych Sounds Records kuratierte Mini-Festivalreihe – kehrt am 15. und 16. Mai nach Martigny und Winterthur in der Schweiz zurück. Das Line-Up ist vollgepackt mit dem Besten aus Stoner, Doom, Sludge und Psychedelic!

Von der hypnotischen, vielschichtigen Psychedelia von Weedpecker bis hin zum groove-geladenen Stoner-Genuss von Nightstalker: Die Bühnen der Spielstätten Les Caves du Manoir und Gaswerk werden in diesem Frühjahr unter schierer, Fuzz-getriebener Power erbeben. Die HPS-Urgesteine ​​Giöbia werden feinsten Space Rock italienischer Prägung zelebrieren, während -(16)- und Desert Storm ihre wuchtige Sludge-Variante auf die lautestmögliche Weise darbieten werden. Für seismischen Fuzz und reichlich Melodien sorgen Fvzz Popvli und Oreyeon. Lord Elephant werden beide Städte mit ihren riff-lastigen Instrumentalstücken überrollen, und die finnische Band Monsternaut wird mit hymnischer Härte im Stil der 90er-Jahre ordentlich Staub aufwirbeln. Zögert nicht und sichert euch eure Tickets für beide Wochenenden gleich hier!

Die Timetables für die diesjährige Ausgabe des Heavy Psych Sounds Fests 2026 sind hier zu finden.

Mehr Informationen zum Heavy Psych Sounds Fest findet ihr hier: