Heavy Psych Sounds Fest Switzerland 2026: enthüllt das vollständige Line-Up für die Ausgabe am 15./16.05. in Winterthur

Das Heavy Psych Sounds Fest – die Mini-Festivalreihe des europäischen Labels Heavy Psych Sounds Records – kehrt am 15. und 16. Mai nach Martigny und Winterthur in der Schweiz zurück. Mit dabei: ein Line-Up voller Stoner-, Doom-, Sludge- und Psychedelic-Größen!

Von Weedpeckers hypnotischer, vielschichtiger Psychedelia bis zu Nightstalkers groovigem Stoner-Rock – die Bühnen der Les Caves du Manoir und vom Gaswerk werden diesen Frühling von geballter Fuzz-Power beben. Die HPS-Veteranen Giöbia präsentieren feinsten italienischen Space Rock, während -(16)- und Desert Storm ihren brachialen Sludge in voller Lautstärke zum Besten geben. Mit Fvzz Popvli und Oreyeon erwarten euch gewaltige Fuzz- und Melodie-Klänge, Lord Elephant werden mit ihren riffbetonten Instrumentalstücken beide Städte rocken und die finnische Band Monsternaut wird mit hymnischer 90er-Jahre-Heaviness für ordentlich Stimmung sorgen. Sichert euch jetzt eure Tickets für beide Wochenenden!

Heavy Psych Sounds Fest Switzerland – May 15 & 16th, 2026

Winterthur @ Gaswerk // Martigny @ Caves du Manoir

Weedpecker

Nightstalker

16 *

* Giöbia *

* Desert Storm

Fvzz Popvli

Oreyeon

Monsternaut

Lord Elephant

*nur in Winterthur

Tickets: https://www.hpsbooking.com/fest/hps-fest-switzerland-2026/