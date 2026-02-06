Die aus Texas stammende, selbsternannte Slug-Metal-Band Kallohonka veröffentlicht am 13. März ihr Debütalbum Lazer Blood über Memory Terminal Records.

Kallohonka-Bassist James Magruder verkündet auf Lazer Blood: “Slugs, bear cvlts, weed, aliens, this motherfucker has it all! Forget yourself and this disaster of a planet. Let’s have some fucking fun before the bill comes due. Next stop, Hale Bopp, ya’ll.”

Über den Opener und die erste Single Experimenting With The Dead sagt Magruder ergänzend: “Have you ever smoked weed on Ketamine while riding a jet boat with the family and accidentally turned into an art deco building? Well, now everyone can.” Streamt Experimenting With The Dead hier.

Lazer Blood wurde im Echo Lab in Argyle, Texas, aufgenommen und von James Magruder und Matt Pence produziert. Auf dem Album sind Gastauftritte von Dennis Gonzalez, Aaron Gonzales, Sarah Ruth Alexander und Jenni Raab zu hören. Es ist außerdem das letzte unveröffentlichte Album von Dennis Gonzalez. Ruhe in Frieden.

Lazer Blood – Trackliste:

Experimenting With The Dead Robotically Birthed DMT Simulated Experience Heaven’s Gate Psychic Surgery Leeches Onward To Death

Lazer Blood erscheint als CD, Vinyl und digital.

Ursprünglich Mitglieder einer christlichen Hippie-Sekte, wurden die nur schwer erkennbaren Geister von Kallohonka für CIA-geführte Forschungsprogramme zu halluzinogenen Gehirnmutationen rekrutiert, was ihre individuellen Realitätswahrnehmungen zerstörte. Als Anschuldigungen laut wurden, die Saat für Jonestown und das Hale-Bopp-Fiasko gelegt zu haben, wurden Kallohonka zur Legende. Nachdem ihnen 1997 die Flucht aus einem geheimen Labor gelang, verkam Kallohonka zu einem verrottenden Kollektiv aus urzeitlichem Schleim. Mitte der 2000er Jahre kehrten Kallohonka zu ihren Wurzeln zurück und ließen die Bärenkult-Feste der alten Tage wieder aufleben. Während sie sich an Bärenfleisch gütlich taten, sangen sie feige Arien für die Seelen der phantasmagorischen Bestien und verbargen sich mit Stil und Geschick – die wahre Methode, die Kreaturen zu erlegen. Aus der Kakophonie erklang ein letztes Opus für den Tierschädel, wahrhaftig und schön, als dieser auf eine hundertjährige Kiefer gesetzt wurde und den Geist des Bären zurück in die Sterne schickte, um ewig neu geboren zu werden. Schließt euch uns an bei grotesken Bacchanalien dieser wilden Hymnen.

Kallohonka sind:

Amie Carson – Gesang

James Magruder – Bass, Howling

Jason Mullins – Gitarren

Alec Rabb – Schlagzeug

Dennis Gonzalez – Blasinstrumente

Sarah Ruth Alexander – Gesang

Jenni Raab – Screams

Kallohonka online:

https://www.instagram.com/kallohonkakillsbillionaires