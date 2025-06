Igorrr: neue Single „Infestis“ vom kommenden Album „Amen“ veröffentlicht

Der französische Multiinstrumentalist und Produzent Gautier Serre ist seit 20 Jahren unter dem Namen Igorrr aktiv, und dennoch strahlt jede neue Veröffentlichung eine bemerkenswerte Frische und radikale Vitalität aus. Am 26. Juni wurde das Video zur neuen Single Infestis, die vom kommenden Album Amen stammt, veröffentlicht. Seht es euch hier an:

„The song is about „going deep into severe matters“, sagt Igorrr. „A need to explore these feelings. Nothing is a joke here: Black metal influences, traditional Tibetan instruments, and excessive distortion to make it even darker. It’s an exploration of an inner feeling that you are possessed and infested by a bad spirit. No fight is possible; you have already lost.“

Amen erscheint am 19. September über Metal Blade Records. Das Album enthält Gastbeiträge von Scott Ian (Anthrax), Trey Spruance (Mr. Bungle) und Mike Leon (Soulfly). Das fünfte Album behält den bisherigen Eindruck bei und überrascht die Zuhörer mit einer neuen Reihe von experimentellen Wendungen, die selbst die versiertesten Enthusiasten verblüffen und verunsichern.

Mehr Infos zu Igorr (inklusive der Tourdaten für 2025) und der Details zum kommenden Album findet ihr hier:

Igorrr On Tour 2026

02-05-26 | FR | Meisenthal | La Boite Noire

02-06-26 | DE | Stuttgart | Im Wizemann Hall

02-07-26 | DE | Munich | Backstage Werk

02-08-26 | IT | Milan | Alcatraz

02-10-26 | SI | Ljubljana | Kino Siska

02-11-26 | AT | Vienna | Gasometer

02-12-26 | CZ | Prague | Roxy

02-13-26 | HU | Budapest | Barba Negra

02-14-26 | PL | Warsaw | Progresia

02-16-26 | LT | Vilnius | Loftas

02-17-26 | EE | Tallinn | Helitehas

02-18-26 | FI | Helsinki | Kulttuuritalo

02-20-26 | SE | Stockholm | Fryshuset

02-21-26 | NO | Oslo | Rockefeller

02-22-26 | DK | Copenhagen | Amager Bio

02-24-26 | DE | Berlin | Metropol

02-25-26 | DE | Dortmund | FZW

02-26-26 | NL | Utrecht | Tivoli

02-27-26 | FR | Lille | L’Aeronef

02-28-26 | FR | Rouen | Le 106

Igorrr online:

https://www.facebook.com/IgorrrBarrroque

https://www.instagram.com/igorrr