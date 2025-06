Bury Tomorrow am 25.06.2025 im Bett Frankfurt

Event: Bury Tomorrow Album-Release-Show

Künstler: Lake Malice, Bury Tomorrow

Ort: Frankfurt, Das Bett

Datum: 25.06.2025

Genre: Metalcore, Alternative

Besucher: ca. 500

Setlisten:

Lake Malice

Bury Tomorrow Blossom Magic Square Mitsuko Scatterbrain Nobody Wants To Be You Stop The Party Bloodbath Abbandon Us Earthbound Death Let Go Boltcutter Villain Arc What If I Burn Waiting Black Flame Life Choke

Clubshows sind die, bei denen man der Band ganz nah ist und meist auch die Chance hat, sie nach dem Konzert zu treffen. So wie heute im Das Bett in Frankfurt. Mit 500 Leuten restlos ausverkauft, dafür verschiebt sich auch der Beginn leider eine Stunde nach hinten.

Die Schlange ist lang und der Club schnell voll. Alles Hardcore Fans der Briten, die in den letzten Jahren den Sprung in den Metal-Olymp spielend geschafft haben. Seit dem 2018er-Album Black Flame ging es für Daniel und seine Jungs durch die Decke, auch das 2020er-Album Cannibal haute in die gleiche Schiene. Zahlreiche Nominierungen, Konzerte und Festivals geben der Band recht, die gekonnt Metalcore-Growling mit Clean-Vocals verbindet. Aber auch die Herren an Drums, Gitarre, Keyboard und Bass lassen es ordentlich krachen und jedes Bury Tomorrow Konzert gleicht schon fast einem Event.

Das Event im Bett ist auch ein ganz Besonderes, nämlich eines der drei Special-Record-Release-Shows von Bury Tomorrow in Deutschland, mit dem sie ihre mittlerweile achte CD Will You Haunt Me, With That Same Patience bewerben.

Anfangs dürfen erst mal die englischen Alternative Metaller von Lake Malice ran. In gut zwanzig Minuten bringen sie das Publikum schon mal auf Höchstform und Sängerin Alice Guala röhrt sich die Seele aus dem Leib.

Der Sound bewegt sich zwischen Punk und Metalcore, vermischt mit den zwei extrem bewegungsfreudigen Mitgliedern der Band, Sängerin Alice und Gitarrist Blake Cornwall, die auch das Publikum mit ihrer Spielfreude mitreißen. Der sympathische Gitarrist ist zugleich auch Songwriter und Produzent der Band und Lake Malice lassen in ihre aktuelle EP Post-Genesis reinhören, die 2023 erschien und Songs wie Blossom, Mitsuko, Scatterbrain oder Stop The Party enthält. Schon mal ein guter Einstieg – schweißgebadet sind wir schon mal.

Bury Tomorrow lassen auch nicht lange auf sich warten, sie wissen das es „hot“ ist und dass auch das Publikum „hot“ auf sie ist. Die eingefleischten und textsicheren Fans gehen von Anfang an mit und die Jungs aus Southampton müssen eigentlich nur das machen, was sie am besten können – spielen. Und das machen sie auch, und nach den ersten Songs – Abandon Us und Earthbound – ist der Hexenkessel im Bett eröffnet und 500 tanzen, hüpfen, moshen und lassen es im Circle Pit krachen.

Auch Bury Tomorrow sind mittlerweile schweißgebadet, genießen aber die Fannähe und die tolle Auftaktshow in Frankfurt. Daniel Winter-Bates hält wieder eine flammende Rede über die Gleichheit von allen, die der Band von Anfang an wichtig war und ist und erntet dafür stürmischen Applaus. Und mit Let Go, Boltcutter und Villain Arc geht es schon auf die Zielgerade, Black Flame lädt alle Crowdsurfer ein und bei What If I Burn herrscht Feuerzeugstimmung.

Nach dem Konzert nimmt sich die Band für alle, die sie noch sehen wollen, die nötige Zeit und es entstehen tiefgehende Gespräche und schöne Erinnerungsbilder an einem der schweißtreibendsten Konzertabende, an die ich mich erinnern kann – aber auch an einer der schönsten Konzerte von einer meiner Lieblingsbands.