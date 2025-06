Soul Reborn: haben den brutalsten Weckruf seit Jahren veröffentlicht – „Bloody Indifference“ macht keine halben Sachen

Soul Reborn melden sich aus den Schatten mit Bloody Indifference zurück– einem brutalen Stück Death Metal, das mit giftiger Präzision durch Apathie hindurchschneidet. Angetrieben von durchdringenden Riffs, gutturalen Schreien und eindringlichen Texten, ist der Track ein akustischer Angriff auf emotionale Taubheit und die globale Toleranz gegenüber Leid.

Jede Zeile gräbt tiefer in den Verfall passiver Grausamkeit – von „Worms always feast on the same corpses“ bis zu „Feel the blood coating your skin“, malt die Band ein erschreckendes Bild von willentlicher Blindheit und gesellschaftlichem Verfall. Mit ihrer charakteristischen Mischung aus unbarmherziger Brutalität und poetischem Horror fordert Soul Reborn den Hörer auf, wach zu werden, zu fühlen und zurück zuschreien.

Bloody Indifference ist nicht nur ein Song – es ist ein viszerales Erlebnis, das darauf ausgelegt ist, die Seele zu erschüttern und die Wahrheit in das Nichts zu schreien. Seht euch das Video hier an:

Soul Reborn ist das kreative Projekt des italienischen Gitarristen Stefano Pelosi. Gegründet im Jahr 2019, bietet es Stefano eine Plattform für seinen künstlerischen Ausdruck, ohne jegliche Einschränkungen. Er übernimmt sämtliche Aspekte des Projekts – von der Komposition der Musik und Texte über die Aufnahme und das Schlagzeug-Arrangement mit Superior Drummer 3 bis hin zu Produktion, Mixing sowie der Gestaltung von Logos und Artwork. Stefanos Vision bleibt dabei ausschließlich seine eigene. Die einzigen externen Beiträge stammen von den ausgewählten Sängern, die sich mit jedem Album ändern, sowie dem Mastering, das einem externen Studio anvertraut wird.

Die musikalische Ausrichtung des Projekts umfasst eine moderne Interpretation des Death Metal, angereichert mit vielfältigen Einflüssen, die Stefanos eklektischen Hintergrund widerspiegeln. Es gibt keine Grenzen; stattdessen wird Soul Reborn von Stefano als dynamisches Wesen wahrgenommen, das sich ständig weiterentwickelt. Jedes Album ist nicht als Endpunkt zu verstehen, sondern als Sprungbrett in einer sich ständig entfaltenden Odyssee, die sich gemäß Stefanos Perspektive immer in Bewegung befindet.

Soul Reborn online:

https://www.facebook.com/soulrebornband

https://www.instagram.com/soulreborn_band/