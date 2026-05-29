April Art: veröffentlichen brandneue Single und Musikvideo zu „Big Bubble Bullsh*t“

Mit ihrer neuen Single Big Bubble Bullsh*t schlagen April Art das nächste kraftvolle Kapitel auf. Nach dem Erfolg des Tracks Panic Stations, der bereits über 750.000 Streams und Views verzeichnen konnte und aktuell bis auf Platz 11 der deutschen Rock Radio Charts klettert, zeigt die Band eindrucksvoll, dass ihr kompromissloser Sound längst nicht mehr nur die Fans erreicht, sondern auch im Radio fest verankert ist.

Jetzt legen April Art mit Big Bubble Bullsh*t nach: ein moderner Rock-Track voller Energie, Wucht und Haltung. Harte Riffs, treibende Drums und die markante Stimme von Frontfrau Lisa-Marie Watz machen den Song zu einem direkten Statement gegen Arroganz, falsche Überlegenheit und leere Fassaden.

Im Zentrum steht die klare Botschaft: „Suckers like you just make me strong.“

Geschrieben wurde der Song gemeinsam mit Christian Neander und mitproduziert von Julian Breucker.

Die Band sagt über den Song: Big Bubble Bullsh*t ist für uns ein Song über Menschen, die sich über andere stellen, sich aufblasen und glauben, unantastbar zu sein. Aber genau solche Begegnungen machen uns nur stärker. Der Song ist laut, direkt und voller Energie – weil man sich von diesem ganzen Fake-Getue nicht einschüchtern lassen darf.“

Auch visuell liefert die Band wieder ab: Das energiegeladene Musikvideo wurde – wie schon bei früheren Produktionen – erneut von Drummer Ben Juelg selbst produziert und unterstreicht die rohe Intensität des Songs eindrucksvoll.

Zu sehen gibt es das Video hier:

Mit Big Bubble Bullsh*t zeigen April Art einmal mehr, warum sie aktuell zu den spannendsten Acts der modernen Musik-Szene gehören: kompromisslos, emotional und voller Energie.

Passend zur neuen Ära gehen April Art im Herbst/Winter 2026 auf große Tour durch Deutschland und die Schweiz – mit Special Guest Dymytry Paradox:

30.10.2026 – Zürich (CH), Musikcafé Xtra

31.10.2026 – Lindau, Club Vaudeville

06.11.2026 – Hannover, Pavillon

07.11.2026 – Berlin, Hole44

13.11.2026 – Münster, Sputnikhalle

14.11.2026 – Hamburg, Grünspan

21.11.2026 – Leipzig, Hellraiser

27.11.2026 – Oberhausen, Kulttempel

28.11.2026 – Köln, Die Kantine

04.12.2026 – München, Backstage Werk

05.12.2026 – Stuttgart, LKA Longhorn

11.12.2026 – Nürnberg, Der Hirsch

12.12.2026 – Frankfurt, Batschkapp

Tickets und Merchandise sind erhältlich über den offiziellen Bandshop: http://shop.aprilart.de/tickets

Neben der Headliner-Tour sind April Art außerdem im Oktober 2026 als Support von Dymytry in Tschechien zu sehen:

15.10.2026 – Brno, Sono

16.10.2026 – Ostrava, Hala Tatran

17.10.2026 – Olomouc, Výstaviště Flora

23.10.2026 – Prague, O2 Universum

24.10.2026 – Havlíčkův Brod, KD Ostrov

