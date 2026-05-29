Allt: enthüllen Details zu ihrem zweiten Album „Ataraxia“ und veröffentlichen die erste Single „Snowblind“ mit Musikvideo

Am 31. Juli veröffentlichen die schwedischen Progressive-Metalcore-Newcomer Allt ihr neues Album Ataraxia über Century Media Records – mit neun Songs voller „Third-Album-Energy“, obwohl es erst ihr zweites Studioalbum ist.
Einen ersten Vorgeschmack auf Ataraxia gibt es mit der neuen Single Snowblind:
Allt kommentieren:
„Mit Ataraxia wollten wir aus dem Ort heraus schreiben, an dem wir tatsächlich leben – nicht aus einer idealisierten Version davon. Das Album handelt von der Suche nach innerem Frieden, aber auch von den Teilen in dir, die sich dagegen sträuben. Wir alle kennen Momente, in denen wir wissen, was besser für uns wäre, aber irgendetwas in uns zieht in die entgegengesetzte Richtung. Diese Spannung wurde zu einem zentralen Bestandteil des Songwritings.“
Das Album erscheint in folgenden Formaten:
• Ltd. CD Digipak
• Standard CD Jewelcase (exklusiv in den USA)
• Pearlescent Deep-Blue LP
• Ltd. Black-White Splattered LP (limitiert auf 1000 Stück via Allt)
• Clear LP (USA exklusiv)
• Digitales Album
Ataraxia Tracklist:
1. New Day
2. Omertà
3. Nevermind
4. Enemy
5. Ataraxia
6. Ultraviolence
7. Snowblind
8. High Hopes
9. Avalon
Gegründet im Jahr 2020 im schwedischen Karlskoga, sind Allt bekannt für ihr audiovisuelles Storytelling und ihren innovativen Ansatz im Metalcore. Der Name „Allt“ – schwedisch für „alles“ – spiegelt die Philosophie der Band wider: sich niemals von Genregrenzen einschränken zu lassen und kontinuierlich konzeptionell vielschichtige Kompositionen zu erschaffen, inspiriert von der Welt um sie herum sowie von Geschichten und Mythen vergangener Zeiten.
Nach der Veröffentlichung ihres von Kritikern gefeierten Debütalbums From The New World im Jahr 2024 – einer Platte, die sich durch eine fiktive postapokalyptische Perspektive mit gesellschaftlichem Kollaps, Überleben und Menschlichkeit auseinandersetzt – kündigt die Band nun ihr zweites Album Ataraxia an.
Ataraxia richtet den Blick stärker nach innen und schöpft direkt aus persönlichen Erfahrungen. Musikalisch entwickeln Allt ihren charakteristischen Mix aus modernem Progressive Metalcore weiter und legen dabei einen größeren Fokus auf emotionale Tiefe und Zurückhaltung. Die Aggression bleibt erhalten, steht nun jedoch im direkten Dialog mit Verletzlichkeit. Das Ergebnis ist das bislang intimste, menschlichste und ehrlichste Werk der Band.
Rund um die Veröffentlichung von Ataraxia werden Allt in diesem Sommer auf einigen der größten Festivals auftreten, bevor die Band im November und Dezember zu ihrer europäischen Headliner-Tour aufbricht:
Allt EU Festival Dates 2026
June 4, 2026 – Mystic Festival (PL)
June 6, 2026 – Sweden Rock Festival (SE)
June 26, 2026 – Jera On Air (NL)
June 28, 2026 – Tuska (FI)
July 18, 2026 – Helltown Festival (SE)
July 29, 2026 – Rockstadt Extreme Fest (RO)
July 31, 2026 – Full Rewind Festival (DE)
Aug. 1, 2026 – Wacken Open Air (DE)
Aug. 6, 2026 – Brutal Assault (CZ)
Aug. 13, 2026 – Reload Festival (DE)
Aug. 14, 2026 – Rock The Lakes (CH)
Allt European Tour 2026
w/ special guests Avralize, Bite Down
Nov. 7, 2026 – Nottingham (UK) – The Rescue Rooms
Nov. 8, 2026 – London (UK) – The Garage
Nov. 10, 2026 – Paris (FR) – La Maroquinerie
Nov. 11, 2026 – Saarbrücken (DE) – Garage
Nov. 13, 2026 – Stuttgart (DE) – Im Wizemann Club
Nov. 14, 2026 – Munich (DE) – Technikum
Nov. 15, 2026 – Dornbirn (AT) – Conrad Sohm
Nov. 17, 2026 – Vienna (AT) – Szene Wien
Nov. 18, 2026 – Budapest (HU) – Dürer Kert
Nov. 19, 2026 – Prague (CZ) – Meet Factory
Nov. 20, 2026 – Leipzig (DE) – Conne Island
Nov. 21, 2026 – Berlin (DE) – Lido
Nov. 22, 2026 – Poznań (PL) – 2progi
Nov. 24, 2026 – Frankfurt (DE) – Das Bett
Nov. 25, 2026 – Münster (DE) – Sputnikhalle
Nov. 26, 2026 – Cologne (DE) – Essigfabrik
Nov. 28, 2026 – Hanover (DE) – Bei Chez Heinz
Nov. 29, 2026 – Hamburg (DE) – Übel & Gefährlich
Dec. 1, 2026 – Copenhagen (DK) – Pumpehuset
Dec. 2, 2026 – Oslo (NO) – John Dee
Dec. 4, 2026 – Helsinki (FI) – On The Rocks
Dec. 6, 2026 – Stockholm (SE) – Debaser
Allt Line-Up:
Robin Malmgren – Lead Vocalist
Olle Nordström – Guitarist
Viktor Florman – Guitarist
Adam Björk – Drums