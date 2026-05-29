Allt: enthüllen Details zu ihrem zweiten Album „Ataraxia“ und veröffentlichen die erste Single „Snowblind“ mit Musikvideo

Am 31. Juli veröffentlichen die schwedischen Progressive-Metalcore-Newcomer Allt ihr neues Album Ataraxia über Century Media Records – mit neun Songs voller „Third-Album-Energy“, obwohl es erst ihr zweites Studioalbum ist.

Einen ersten Vorgeschmack auf Ataraxia gibt es mit der neuen Single Snowblind:

Allt kommentieren:

„Mit Ataraxia wollten wir aus dem Ort heraus schreiben, an dem wir tatsächlich leben – nicht aus einer idealisierten Version davon. Das Album handelt von der Suche nach innerem Frieden, aber auch von den Teilen in dir, die sich dagegen sträuben. Wir alle kennen Momente, in denen wir wissen, was besser für uns wäre, aber irgendetwas in uns zieht in die entgegengesetzte Richtung. Diese Spannung wurde zu einem zentralen Bestandteil des Songwritings.“

Das Album erscheint in folgenden Formaten:

• Ltd. CD Digipak

• Standard CD Jewelcase (exklusiv in den USA)

• Pearlescent Deep-Blue LP

• Ltd. Black-White Splattered LP (limitiert auf 1000 Stück via Allt)

• Clear LP (USA exklusiv)

• Digitales Album

Ataraxia Tracklist:

1. New Day

2. Omertà

3. Nevermind

4. Enemy

5. Ataraxia

6. Ultraviolence

7. Snowblind

8. High Hopes

9. Avalon

Gegründet im Jahr 2020 im schwedischen Karlskoga, sind Allt bekannt für ihr audiovisuelles Storytelling und ihren innovativen Ansatz im Metalcore. Der Name „Allt“ – schwedisch für „alles“ – spiegelt die Philosophie der Band wider: sich niemals von Genregrenzen einschränken zu lassen und kontinuierlich konzeptionell vielschichtige Kompositionen zu erschaffen, inspiriert von der Welt um sie herum sowie von Geschichten und Mythen vergangener Zeiten.

Nach der Veröffentlichung ihres von Kritikern gefeierten Debütalbums From The New World im Jahr 2024 – einer Platte, die sich durch eine fiktive postapokalyptische Perspektive mit gesellschaftlichem Kollaps, Überleben und Menschlichkeit auseinandersetzt – kündigt die Band nun ihr zweites Album Ataraxia an.

Ataraxia richtet den Blick stärker nach innen und schöpft direkt aus persönlichen Erfahrungen. Musikalisch entwickeln Allt ihren charakteristischen Mix aus modernem Progressive Metalcore weiter und legen dabei einen größeren Fokus auf emotionale Tiefe und Zurückhaltung. Die Aggression bleibt erhalten, steht nun jedoch im direkten Dialog mit Verletzlichkeit. Das Ergebnis ist das bislang intimste, menschlichste und ehrlichste Werk der Band.

Rund um die Veröffentlichung von Ataraxia werden Allt in diesem Sommer auf einigen der größten Festivals auftreten, bevor die Band im November und Dezember zu ihrer europäischen Headliner-Tour aufbricht:

Allt EU Festival Dates 2026

June 4, 2026 – Mystic Festival (PL)

June 6, 2026 – Sweden Rock Festival (SE)

June 26, 2026 – Jera On Air (NL)

June 28, 2026 – Tuska (FI)

July 18, 2026 – Helltown Festival (SE)

July 29, 2026 – Rockstadt Extreme Fest (RO)

July 31, 2026 – Full Rewind Festival (DE)

Aug. 1, 2026 – Wacken Open Air (DE)

Aug. 6, 2026 – Brutal Assault (CZ)

Aug. 13, 2026 – Reload Festival (DE)

Aug. 14, 2026 – Rock The Lakes (CH)

Allt European Tour 2026

w/ special guests Avralize, Bite Down

Nov. 7, 2026 – Nottingham (UK) – The Rescue Rooms

Nov. 8, 2026 – London (UK) – The Garage

Nov. 10, 2026 – Paris (FR) – La Maroquinerie

Nov. 11, 2026 – Saarbrücken (DE) – Garage

Nov. 13, 2026 – Stuttgart (DE) – Im Wizemann Club

Nov. 14, 2026 – Munich (DE) – Technikum

Nov. 15, 2026 – Dornbirn (AT) – Conrad Sohm

Nov. 17, 2026 – Vienna (AT) – Szene Wien

Nov. 18, 2026 – Budapest (HU) – Dürer Kert

Nov. 19, 2026 – Prague (CZ) – Meet Factory

Nov. 20, 2026 – Leipzig (DE) – Conne Island

Nov. 21, 2026 – Berlin (DE) – Lido

Nov. 22, 2026 – Poznań (PL) – 2progi

Nov. 24, 2026 – Frankfurt (DE) – Das Bett

Nov. 25, 2026 – Münster (DE) – Sputnikhalle

Nov. 26, 2026 – Cologne (DE) – Essigfabrik

Nov. 28, 2026 – Hanover (DE) – Bei Chez Heinz

Nov. 29, 2026 – Hamburg (DE) – Übel & Gefährlich

Dec. 1, 2026 – Copenhagen (DK) – Pumpehuset

Dec. 2, 2026 – Oslo (NO) – John Dee

Dec. 4, 2026 – Helsinki (FI) – On The Rocks

Dec. 6, 2026 – Stockholm (SE) – Debaser

Allt Line-Up:

Robin Malmgren – Lead Vocalist

Olle Nordström – Guitarist

Viktor Florman – Guitarist

Adam Björk – Drums