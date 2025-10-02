Rock The Lakes 2026: enthüllt „Act II“ – ein gewaltiges Line-Up mit Powerwolf, In Flames, Imminence und mehr

Das Rock The Lakes Festival, das vom 14. bis 16. August 2026 in Cudrefin, Schweiz, stattfindet, hat In Flames mit der Bekanntgabe von Act I präsentiert, der innerhalb weniger Tage ausverkauft war. Nun wird mit der Enthüllung von Act II ein weiterer Schritt nach vorne gemacht.

Erstmals wird das Festival mit einem monumentalen Bühnen-Design aufwarten, das eine riesige LED-Wand umfasst, um die Headliner in vollem Show-Format zu präsentieren.

Headliner (3/6)

• Powerwolf (Full Show)

• In Flames (Full Show)

• Imminence

Unverzichtbare Acts (4/9)

• Bleed From Within

• Igorrr

• Overkill

• Stick To Your Guns

Aufstrebende Stars & Entdeckungen (7/16)

• Allt

• Expellow

• Future Palace

• Kittie

• Mushroomhead

• Scare The Children

• Thundermother

Der Final Act (Act III) wird am 4. Februar 2026 mit drei neuen Headlinern und 15 zusätzlichen Bands enthüllt.

Praktische Informationen

• Ort: Cudrefin, zwischen Neuenburgersee und Murtensee (360°-Panoramablick)

• Termine: 14., 15. und 16. August 2026

• Tickets: 3-Tages-Pässe ab sofort erhältlich auf ticketcorner.ch

Weitere Infos: www.rockthelakes.ch