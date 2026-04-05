Thundermother – Live’n’Alive

Gegründet im Jahr 2009 von Gitarristin Filippa Nässil, haben sich Thundermother über die Jahre als eine der schweißtreibendsten Rock ’n‘ Roll-Bands Europas etabliert. Mit ihrem kompromisslosen Sound zwischen AC/DC-inspiriertem Hardrock und modernem High-Energy-Rock erspielten sie sich ihren Ruf vor allem auf der Bühne. Unermüdliches Touring brachte sie als Support für Größen wie Scorpions auf internationale Bühnen, ebenso wie auf renommierte Festivals wie das Wacken Open Air.

Mit dem 2025 erschienenen Album Dirty & Divine gelang der Band ein weiterer Karriereschub, inklusive Top-Chartplatzierungen und einer intensiven Headliner-Tour. Bei dieser Tour entstanden die Aufnahmen ihres ersten Livealbums. Nach dem zweiten personellen Umbruch der Band besteht die Band derzeit aus Filippa Nässil an der Gitarre, Linnéa Vikström Egg (Gesang), der Rückkehrerin Majsan Lindberg am Bass sowie Joan Massing am Schlagzeug.

Mit Live’n’Alive veröffentlichen Thundermother das, worauf ihre Karriere im Grunde immer basiert. Es kommt ein Livealbum, das ihre rohe Energie ungefiltert einfängt, und genau das macht diese Veröffentlichung so bemerkenswert. Das Album ist kein glattgebügeltes Studioprodukt mit nachträglichen Korrekturen, sondern ein unmittelbares Dokument dessen, was diese Band ausmacht: pure Bühnenpower.

Die 19 Tracks umfassende virtuelle Show basiert auf der Setlist der Dirty & Divine-Tour 2025 und wirkt wie ein Best-of durch die Bandgeschichte. Vom ersten Ton an ist klar: Hier geht es nicht um Perfektion, sondern um Gefühl, Dynamik und den direkten Draht zum Publikum.

Der Opener Can You Feel It – Live In Cologne setzt sofort ein klares Zeichen. Treibend, hymnisch und mit einer unwiderstehlichen Energie ausgestattet, katapultiert der Song den Hörer mitten ins Konzertgeschehen. Direkt danach legt Loud And Free – Live In Cologn nach, ein Paradebeispiel für den typischen Thundermother-Sound: schnörkelloser Hardrock, getragen von einem kraftvollen Groove und einem Refrain, der sich festsetzt.

Ein besonderes Highlight ist Whatever – Live In Gothenburg, das als erste Single veröffentlicht wurde. Die Neuinterpretation verleiht dem ohnehin starken Song eine zusätzliche Portion Live-Wucht, mit spürbarer Interaktion zwischen Band und Publikum. Hier zeigt sich besonders deutlich, wie sehr Thundermother von der Bühne leben.

Auch neuere Stücke wie Speaking Of The Devil – Live In Huskvarna fügen sich nahtlos ein und beweisen, dass das aktuelle Material problemlos mit älteren Fan-Favoriten mithalten kann. Die Band schafft es, ihr gesamtes Repertoire in ein stimmiges Gesamtbild zu überführen, ohne Brüche oder Längen entstehen zu lassen.

Den emotionalen und zugleich kraftvollen Abschluss bildet Driving In Style – Live In Huskvarna. Als einer der größten Hits der Band entfaltet der Song live eine noch größere Wirkung. Ein Finale, das gleichermaßen nostalgisch wie triumphierend wirkt.

Was Live’n’Alive auszeichnet, ist seine kompromisslose Ehrlichkeit. Keine Overdubs, keine Backing Tracks, keine künstlichen Korrekturen. Stattdessen hört man kleine Ungenauigkeiten, spontane Momente und echte Interaktion. Die Produktion transportiert diese Authentizität, hakt aber manchmal an der Aufnahmequalität. Zumindest hört es sich in dem Demostream, der zur Verfügung stand, manchmal nach „billig“ an. Die physikalischen Datenträger werden zeigen, wie gut die Produktion wirklich ist.

Dieses Album ist weniger ein klassisches Live-Dokument als vielmehr ein Erlebnis: laut, schweißtreibend und voller Leidenschaft. Es zeigt eine Band auf dem Höhepunkt ihrer Spielfreude und beweist eindrucksvoll, warum Thundermother zu den spannendsten Rockacts ihrer Generation gehören.

Das Album erscheint digital im Download und Stream am 17. April 2026 und physikalisch am 10. Juli 2026 via Napalm Records. Warum auch immer. Über Erscheinungsform und Ausgaben wurde noch nichts bekannt gegeben.

Hier geht es für weitere Informationen zu Thundermother – Live’n’Alive in unserem Time For Metal Release-Kalender.