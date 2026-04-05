Sarcasm: veröffentlichen zweiten Titel „Essence Of Existence“ ihres kommenden Albums

Die schwedische Death-Metal-Band Sarcasm hat bereits ihr neues Album Lifeforce Omnibound angekündigt, das am 29. Mai über Hammerheart Records erscheint.

Am Freitag haben Sarcasm die zweite Singleauskopplung Essence Of Existence veröffentlicht, die ab sofort auf dem YouTube-Kanal des Labels gestreamt werden kann.

Sarcasm sagen über den Song: „The opening track of Lifeforce Omnibound. With full blast and other-worldy energy, this song tells the essence of the actual theme of the album. A perfect explosive opener.“

Sarcasm gehören zu den schwedischen Death-Metal-Bands, die sich schwer einordnen lassen. Bezeichnungen wie „Swedeath“ und „Melodic Death Metal“ beschreiben sie nur teilweise; die Band hat diese sicheren Kategorien bewusst vermieden. Stattdessen decken Sarcasm ein breites Spektrum des Metal ab und bleibt dabei kompromisslos extrem.

Das aktuelle Quartett hinter Lifeforce Omnibound hat kaum noch Ähnlichkeit mit der Band in ihrer frühen 90er-Jahre-Besetzung. Diese veröffentlichte bis 1994 mehrere Demos, nahm ein Debütalbum auf und trennte sich dann bis 2015, als dieses Album endlich erschien. Mit ihrem sechsten Album erweitert Sarcasm nun erneut die Grenzen des Genres. Die Kombination aus rasanter Geschwindigkeit, komplexen Riffs und eingängigen Melodien katapultiert sie in die Spitze des Genres.

Lifeforce Omnibound – Trackliste:

Essence Of Existence Altering The Perception The Reward Of Adversity Crumbling Mind Edifice Plunged Into A Paradox Wayward Fragments Of Infinite Divisibility A Concept Older Than Time Empirical Life Metaphysical

CD Bonustracks:

9. Be Dead

10. Onslaught Without Mercy (Damien Cover)

Die acht Tracks auf Lifeforce Omnibound zeigen Sarcasm auf ihrem Höhepunkt – sowohl musikalisch als auch produktionstechnisch. Während der geradlinige, vierminütige Opener Essence Of Existence direkt und kraftvoll überzeugt, setzt der Großteil des Albums auf größere Komplexität. Mit einer durchschnittlichen Spieldauer von über fünf Minuten pro Song bietet das Material Raum für strukturelle Wendungen und detailreiche Kompositionen, die auch nach mehrmaligem Hören fesseln. Das Album wurde erneut vom renommierten Produzenten Lawrence Mackrory gemischt und gemastert.

Sarcasm besteht aktuell aus vier Mitgliedern, und aus Zeitgründen wird Anders nicht mehr an den Studioaufnahmen mitwirken, bleibt der Band aber als Live-Mitglied erhalten. Seit der Wiedervereinigung der Band ist nur noch ein Mitglied aus der früheren Ära dabei: Sänger Heval Bozarslan. Erneut erkundet er jenseitige Themen und beansprucht die Texte nicht für sich; laut ihm wurden die Worte von einer höheren Macht kanalisiert und liefern Antworten zu acht verschiedenen Themen. Ätherische und metaphysische Themen gehören seit Langem zur Identität von Sarcasm, doch diesmal sind die Texte weniger metaphorisch und direkter. Im Verlauf der 40-minütigen Audioreise des Albums öffnen sich Türen und enthüllen eine bemerkenswerte Bandbreite an Atmosphäre und Tiefe, die nur wenige Bands erreichen können.

Sarcasm sind:

Heval Bozarslan – Gesang

Peter Laitinen – Gitarre

Philip Borg – Bass

Jesper Ojala – Schlagzeug

Sarcasm online:

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