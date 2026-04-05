The Plot In You: kündigen selbstbetiteltes Album an, das am 10.07. über Fearless Records erscheint

Die Genre-übergreifenden Schwergewichte The Plot In You haben heute ihr Album The Plot In You angekündigt, das die vier vorangegangenen EPs der Band zu einer umfassenden Sammlung vereint. Es erscheint am Freitag, den 10. Juli über Fearless Records.

Mit bereits über 360 Millionen Streams weltweit unterstreicht die Sammlung die bewusste Weiterentwicklung und die künstlerische Vision des Quartetts, die sich über die Jahre stetig offenbart haben. Sie markiert eine ganze Ära in der Entwicklung der Band und präsentiert sich als einzigartiges, umfangreiches Werk.

Die Ankündigung erfolgt zeitgleich mit der Veröffentlichung des neuesten Hits You Get One inklusive offiziellen Musikvideos.

Auf die Frage nach der Inspiration für den Song antwortete Sänger Landon Tewers: „A meditation on current society. Up is down, down is up. Nothing is what it seems we often forget what it means to be human.“

Die Band tourt diesen Sommer durch Europa (inklusive Festivalauftritte).

5 Giu 2026 @ Rock Am Ring (Germany)

7 Giu 2026 @ Rock Im Ring (Nurnberg, DE)

9 Giu 2026 @ Alcatraz (Milan, IT)

10 Giu 2026 @ Music Hall (Innsbruck, AT)

11 Giu 2026 @ Rock For People (Hradec Kralove, CZ)

12 Giu 2026 @ Nova Rock (Nickelsdorf, AT)

18 Giu 2026 @ Hellfest (France)

21 Giu 2026 @ Graspop (Dessel, BE)

22 Giu 2026 @ Aladin (Bremen, DE)

24 Giu 2026 @ Broken Summer (Stockholm, SE)

27 Giu 2026 @ Tuska (Helsinki, FI)

Im Jahr 2023 läuteten The Plot In You mit Divide und ihrer ersten EP Vol. 1 eine neue Ära ein. Die zweite EP Vol. 2 markiert ein eindrucksvolles Zeugnis der Bandentwicklung. Sie vereint rohe Emotionen mit ausgefeilter Musikalität und beweist das Wachstum und die künstlerische Reife der Band. Mit ihren intensiven und zugleich introspektiven Texten fesselt sie die Zuhörer. Songs wie Closure, Don’t Look Away und All That I Can Give festigen ihren Platz als eine der fesselndsten Bands des Genres. Aufbauend auf dem Erfolg der Vorgänger-EPs, präsentiert sich die vorletzte Vol. 2 als ein noch stärkeres und überzeugenderes Werk. Auf Vol. 3 erweitert die Band ihre klanglichen und emotionalen Grenzen noch einmal deutlich und verstärkt ihre unnachahmliche Mischung aus industriell anmutenden Texturen, wuchtiger Härte und tiefgründigem, introspektivem Songwriting. Dies führt zum großen Finale der Vol. 4-Reihe, das am Freitag, dem 10. Juli, erscheint.

The Plot In You ( Vol. 4) – Tracklist:

Divide Left Behind Forgotten Closure Don’t Look Away All That I Can Give Been Here Before Pretend Spare Me Silence You Get One Carved

You Get One, die neueste Single des Quartetts und erste Auskopplung aus Vol. 4, startet mit existenzieller Wucht. Mit eindringlichen, glitchigen Klängen, einem treibenden Rhythmus und einem Gesang, der zwischen unheimlich digitalisierten Murmeln und markerschütternden Schreien changiert, reflektiert der Song die Widersprüchlichkeit der heutigen Gesellschaft und die Kluft zwischen Menschsein und dem, was es bedeutet, Mensch zu sein.

The Plot In You online:

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