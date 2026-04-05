Pro-Pain: kehren mit „Stone Cold Anger“ zurück – ihrem ersten Studioalbum seit zehn Jahren

Pro-Pain sind zurück mit Stone Cold Anger – ihrem ersten Studioalbum seit über einem Jahrzehnt! Das Album erscheint am 15. Mai über Napalm Records.

Die Band kehrt mit geschliffener Härte zurück – gereift in der Zeit, aber härter denn je. Aus der gleichen Szene wie Madball, Agnostic Front und Sick Of It All stammend, beweisen Pro-Pain, dass sie ihre rohe Intensität nie verloren haben.

Nach 35 Jahren schüren sie immer noch das Feuer – sie kanalisieren Frustration, Trotz und Entschlossenheit in einen Sound, der so dringlich ist wie eh und je. Keine Nostalgie. Keine Kompromisse. Nur purer, unverfälschter Hardcore.