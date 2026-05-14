Pro-Pain: veröffentlichen „Stone Cold Anger“ + Lyric-Video

„I feel the fire burn inside my veins …“: Die Hardcore-Helden Pro-Pain veröffentlichen ihre neue Single Stone Cold Anger – der letzte Vorabeinblick in das kommende Album Stone Cold Anger. Der Titeltrack prescht mit melodischen Gitarren voran und explodiert in fesselnden Gesang – genau die richtige Art packender Song für das erste Pro-Pain-Album seit 11 Jahren. Stone Cold Anger zündet, als wären die New Yorker Ikonen nie weg gewesen! Stone Cold Anger erscheint diesen Freitag, 15. Mai 2026, über Napalm Records. Darüber hinaus starten Pro-Pain in eine Reihe an Live-Terminen in Europa.

Gary Meskil über Stone Cold Anger:

„Stone Cold Anger gibt dem blanken Frust, den Millionen derzeit fühlen, eine Stimme. Die Menschen sind der Situation überdrüssig – langwierige Konflikte, anhaltende Korruption, und dem sukzessiven Abbau der Rechte, die zu schützen sie von ihren gewählten Vertretern erwarten. Die Notwendigkeit von Verantwortung ist eindeutig und so bleibt folgende Frage: Wenn nicht jetzt, wann dann?“

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