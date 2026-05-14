Vision Divine: haben zweite Single „A Clockwork Reverie“ aus ihrer kommenden EP veröffentlicht, die am 22.05. über Scarlet Records erscheint

Nach dem Comeback des gefeierten Frontmanns Michele Luppi und des Keyboard-Virtuosen Oleg Smirnoff markiert diese neue Veröffentlichung von Vision Divine eine Rückkehr zu jenem ikonischen Sound, der die Band zu einer festen Größe in der Progressive- und Power-Metal-Szene machte – und verbindet dies zugleich mit der modernen Note und der zeitgemäßen Produktion ihrer jüngsten Werke.

Seht euch das Video zum Titeltrack A Clockwork Reverie hier an:

Als kraftvolle Mischung aus Melodie, technischer Finesse und Emotion fängt die EP A Clockwork Reverie die Essenz der klassischen Identität von Vision Divine ein – neu interpretiert mit frischer Energie und einer modernen Attitüde.

Sie ist nicht nur eine Hommage an ihr Vermächtnis, sondern vielmehr eine selbstbewusste Bestätigung dessen, wofür die Band heute steht!

A Clockwork Reverie – Trackliste:

Sator Rotas A Clockwork Reverie 18 (It Feels Like Heaven) Andromeda Identities (2026 Version) God Is Dead (2026 Version) The 25th Hour (2026 Version)

FFO: Labyrinth, Queensrÿche, Sanctuary, Savatage, Kamelot

Verfügbare Formate:

Vinyl-LP

Mini-CD

A Clockwork Reverie ist die erste Veröffentlichung nach der erneuten Zusammenkunft mit Michele Luppi, dem ehemaligen Backing‑Sänger und Keyboarder von Whitesnake, sowie mit Keyboarder Oleg Smirnoff, bekannt durch seine Arbeit mit Labyrinth und Eldritch. Produziert wurde das Werk von Olaf Thorsen und Michele Luppi, während der Mix von Simone Mularoni und Michele Luppi im Domination Studio erfolgte, das unter anderem durch Produktionen für Wind Rose, Twilight Force und Michael Romeo bekannt ist. Das Mastering übernahm Michele Luppi in seinem MiLu’s Rock Lab II. Für das Cover und das Artwork zeichnet Augusto Silva verantwortlich. Zusätzlich erscheint eine exklusive, streng limitierte Vinyl‑Version. Darüber hinaus ist Vision Divine nun offiziell Teil des Booking‑Rosters von Dragon Productions und wird als Headliner beim Warriors Of Steel Festival 2026 in Norwegen auftreten.

Vision Divine sind:

Michele Luppi – Gesang

Olaf Thorsen – Gitarre

Oleg Smirnoff – Keyboards

Andrea Tower Torricini – Bass

Matt Peruzzi – Schlagzeug

Vision Divine online:

https://www.facebook.com/visiondivineofficial