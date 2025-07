InnerWish: präsentieren spannende Spionagehymne „The Enemy Inside“

InnerWish melden sich in Form von The Enemy Inside, einer packenden Reise durch eine Welt voller mafiöser Strukturen, zurück. Hier treffen brachiale Riffs auf Groove, der sich unwiderstehlich im Kopf festsetzt. Textlich erzählt die Single vom moralischen Zwiespalt, dem Agentinnen und Agentinnen tagtäglich ausgesetzt sind, wie er insbesondere in Steven Spielbergs Film München porträtiert wird, während sie musikalisch kraftvollen traditionellen Heavy Metal, wie er auch von den Größen Accept stammen könnte, bietet, der sich perfekt mit ihrer cinematischen Geschichte verbindet.

„Was sollen wir sagen? Wir lieben Accept!“, grinst die Band. „Mit Songs wie diesem wollen wir unsere Liebe für deren Schaffen bzw. für deren charakteristisches ‚Auf-die-Zwölf-Riffing‘ kundtun. Wir haben auf beinahe jedem unserer Alben einen Song dieser Marschrichtung. Wir kopieren sie nicht, aber ihre Inspiration für unsere Musik ist nicht von der Hand zu weisen. Nun ja, wir lieben diesen treibenden Metal einfach! Inhaltlich haben wir uns vom Film München, vom Leben im Schatten sowie vom fortlaufenden moralischen Dilemma, das Entscheidungen und das Handeln von Agentinnen und Agenten derart prägt, inspirieren lassen.“

Seht euch das Lyric-Video zu he Enemy Inside hier an:

Stream The Enemy Inside: https://innerwish.rpm.link/enemyPR

InnerWish liefern mit The Enemy Inside eine Single, der der Spagat zwischen klassischen und zeitgenössischen Elementen mit Leichtigkeit gelingt. Der neue Track sollte also nicht nur bei Liebhaberinnen und Liebhabern old-schooliger Rhythmen, sondern auch bei Fans modernerer Töne Anklang finden.

The Enemy Inside hält obendrein die helle Flamme am Leben, die InnerWish mir ihrem gefeierten 2024er Werk Ash Of Eternal Flame, das vor allem aufgrund seiner emotionalen Tiefe und seiner scheinbar endlosen Energie sowie dem markanten Mix aus Melodie und wuchtigem Metal der Truppe von Fans und Presse gelobt wurde, entzündet haben.

Hier findet ihr das Review unserer TFM-Redakteurin Franziska W. zu Ash Of Eternal Flame:

Vorstellen wird das griechische Melodic-Metal-Sextett seine aktuelle Scheibe kommenden Herbst auch live im Rahmen einer Europatour mit Within Silence als Special Guests. Die Termine lauten wie folgt:

Ash Of Eternal Flame Tour – Europa 2025

w/ Within Silence

Präsentiert von: Aardschok, Hardline, Rock It!, Ulterium Records, Desert Rose Agency & RPM

31.10.2025 DE Freising – Lindenkeller

01.11.2025 TBA

02.11.2025 DE Mühlhausen – Alte Fleischerei

03.11.2025 NL Breda – Sound Dog

04.11.2025 NL Zoetermeer – Poppodium Boerderij

05.11.2025 DE Nürnberg – Golden Nugget Club & Bar

06.11.2025 CH Basel – The Cave

07.11.2025 DE Heilbronn – Blast Of Eternity

08.11.2025 NL Apeldoorn – Brainstorm Festival

09.11.2025 BE Diest – Hell

Weitere kommende InnerWish-Livetermine:

30.08.2025 GR Agrinio – Metal Union Fest

12.09.2025 GR Athens – Rock Hard Festival Greece

InnerWish sind:

Giorgos Eikosipentakis – Gesang

Manolis Tsigos – Gitarre

Thymios Krikos – Gitarre

Antonis Mazarakis – Bass

George Georgiou – Keyboard

Franki Samoilis – Schlagzeug

Innerwish online:

Facebook | Instagram