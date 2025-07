Prophecy Fest 2025: kündigt neue Shows von Darkher, Dymna Lotva, The Great Sea und Hangover In Minsk an

Das Prophecy Fest hat Änderungen und Ergänzungen im Line-Up für dieses Jahr bekannt gegeben. Die Verschiebung des Metal-Shows von Dornenreich (mehr Infos hier) aus medizinischen Gründen sowie die Absage von Thief aufgrund logistischer Probleme haben zwei Lücken im Programm hinterlassen. Wir sind stolz darauf, hervorragende Künstler gefunden zu haben, die nicht nur die Lücken füllen, sondern auch ihren eigenen Stempel auf die diesjährige Ausgabe aufdrücken werden.

Die britischen Publikumslieblinge Darkher haben freundlicherweise zugestimmt, ein akustisches Set zu ihrem bereits bestätigten regulären Auftritt hinzuzufügen. Dymna Lotva werden am Donnerstag bei der Prophetic Overture für eine besondere akustische Show auftreten. Der nordrhein-westfälische Black Metal-Act The Great Sea und die depressiven, alkoholgetränkten belarussischen Black Metal-Neulinge Hangover In Minsk werden ebenfalls im Programm der Bands auftreten, die in der Höhle spielen.

Martin Koller äußert sich dazu: „We did not just want to fill the gaps that had opened up in our billing this year with random names, but we were looking for artists as special and interesting as the ones that had been forced to postpone their appearances“, the fest’s founder states. „We are confident that we have found attractive shows that will appeal to our audience. We sincerely hope that you agree with us. See you in Balve!“

Mehr Infos unter:

https://fest.prophecy.de