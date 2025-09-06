Prophecy Fest: gibt die Regeln für Parken und Camping inklusive Q&A für die diesjährige Veranstaltung bekannt

Das Prophecy Fest gibt die Details zu Parken und Camping für die diesjährige Ausgabe bekannt:

Falls Ihr Fragen zum Parken und Camping in diesem Jahr habt, stehen Festivalgründer Martin und PR-Leiter Gunnar am Montag, den 8. September um 19:00 CEST für eine Fragerunde auf der Facebook-Seite von Prophecy Productions zur Verfügung. Der Link dazu ist: www.facebook.com/prophecyproductions

Die Regeln bleiben im Großen und Ganzen die gleichen wie im letzten Jahr. Es gibt jedoch einige Änderungen, die aufgrund von verändertem Grundbesitz und einer strengen Durchsetzung der Nutzungsbedingungen durch die örtlichen Behörden notwendig sind:

Der Zeltplatz wird verkleinert. Es wird weiterhin Platz für alle geben, die campen möchten, aber bitte halten Sie Ihre Zeltflächen in einem angemessenen Rahmen. Pavillons sind auf dem Zeltplatz erlaubt, jedoch für das Parken von Wohnmobilen verboten.

Es wird eine strenge Ruhezeit für Musik und Lärm auf dem Zeltplatz und dem Wohnmobilparkplatz geben. Der Lärm muss von 22:00 Uhr bis 06:00 Uhr auf ein Minimum reduziert werden, und das Festival ist von den Behörden verpflichtet, diese Regel durchzusetzen.

Der Check-In am Donnerstag und Freitag bleibt auf dem Parkplatz der Firma Hering eK mit der Adresse Hönnetalstraße 62, 58802 Balve. Bitte fahrt nicht direkt zur Balver Höhle!

Die Regelungen und Parkausweise für den Permanent Car Park (PP), den Daily Car Park (DP) und das Recreational Vehicle Parking (RVP) bleiben weitgehend unverändert im Vergleich zum Vorjahr. Eine detaillierte Übersicht der benötigten Ausweise und Parkplätze ist weiter unten zu finden.

Für alle Parkplätze ist ein Ausweis (PP, RVP) oder eine Zugangsgebühr (DP) erforderlich. Sobald alle Stellplätze eines Parkplatzes belegt sind, müssen die Besucher ihre Fahrzeuge auf öffentliche Parkplätze umstellen.

Die Check-in-Station zur Abholung der Festival-Armbänder (und zum Kauf eines Permanent Parking Pass) befindet sich erneut auf dem Parkplatz der Firma Hering eK in der Hönnetalstraße 62, 58802 Balve, am Donnerstag zwischen 10:00 und 22:00 Uhr MESZ.

Am Freitag von 10:00 bis 22:00 Uhr und am Samstag von 10:00 bis zum Ende des Festivals wird der Check-in am Höhleneingang in der Helle 2, 58802 Balve, stattfinden. Nur am Freitag und Samstag wird der Permanent Parking Pass am Eingangspunkt erhältlich sein.

A. Permanent Parking

Standort: Auf dem Gelände des alten Steinbruchs (siehe Karte)

Zufahrt: Über eine markierte Straße nach dem Eingangspunkt zum Hauptgelände.

Erlaubte Fahrzeuge: Autos, Motorräder

Preis: 10 Euro für einen Permanent Parking Pass (bitte den genauen Betrag in bar bereithalten)

Ausweise erhältlich bei: Nur am Check-in

Parkdauer: Für die gesamte Dauer des Festivals. Es ist möglich, den Parkplatz zwischenzeitlich zu verlassen, jedoch muss dann ein neuer Permanent Parking Pass für 10 Euro für die Wieder-Einreise erworben werden.

Entfernung zum Zeltplatz: ca. 750 Meter

B. Daily Parking

Standort: Direkt im Eingangsbereich vor der Brücke auf der rechten Seite (siehe Karte)

Zufahrt: Direkt rechts nach der Abzweigung von der Hauptstraße, vor dem Eingangspunkt

Erlaubte Fahrzeuge: Autos, Motorräder

Preis: 5 Euro pro Einfahrt (bitte den genauen Betrag in bar bereithalten)

Ausweise erhältlich bei: Direkt am Eingang des Daily Car Park

Parkdauer: Während eines Festivaltages bis nach dem letzten Konzert. Es ist möglich, den Parkplatz zwischenzeitlich zu verlassen, jedoch muss bei jeder neuen Einfahrt erneut 5 Euro gezahlt werden. Eine Gebühr von 5 Euro wird auch für jedes Fahrzeug erhoben, das am nächsten Morgen noch auf dem Daily Car Park steht.

C. Recreational Vehicle Parking

Standort: Sofort links nach dem Eingangspunkt

Zufahrt: Sofort nach dem Eingangspunkt links, wie ausgeschildert

Erlaubte Fahrzeuge: Große Fahrzeuge wie Campingwagen, Kleinbusse, Wohnmobile, Wohnwagen

Preis: 60 Euro im Online-Vorverkauf oder 70 Euro beim Check-in (jeweils inkl. 1 Zeltplatzpass)

Ausweis erhältlich bei: Online im Voraus erhältlich! Begrenzung auf 75 Stellplätze. Recreational Vehicle Passes werden nur beim Check-in erhältlich sein, wenn nach dem Vorverkauf noch Ausweise verfügbar sind.

Besonderheit: Ohne Ausweis müssen alle solchen Fahrzeuge öffentliche Parkplätze nutzen.

Zusätzliche Informationen: Der Recreational Vehicle Pass beinhaltet einen Zeltplatzpass für eine Person.

Wichtig: Der Recreational Vehicle Pass ist nur für das Fahrzeug gültig. Markisen und Pavillons sind nicht erlaubt!

Parkdauer: Für die Dauer des Festivals bis zum nächsten Morgen.

D. Bicycle Parking

Standort: Nach dem Eingangspunkt links, neben dem Recreational Vehicle Parking (siehe Karte)

Zufahrt: Nach dem Eingangspunkt links

Erlaubte Fahrzeuge: Fahrräder, E-Scooter

Preis: Kostenlos

Parkdauer: Zu jeder Zeit bis zum Morgen nach dem Ende des Festivals

E. Tent Site

Standort: Auf der Wiese (siehe Karte)

Anfahrt: Nach dem Eingangspunkt die zweite Einfahrt links nehmen, den Schildern folgen

Erlaubte Fahrzeuge: keine

Preis: 15 Euro im Online-Vorverkauf oder 20 Euro beim Check-in

Ausweis erhältlich: Online im Vorverkauf und beim Check-in

Entfernung zum Permanent Parking: ca. 750 Meter

Besonderheit: Der Zeltplatz kann nur zu Fuß erreicht werden.

Wichtig: Es gibt keine Möglichkeit, zwischen dem Eingangspunkt und dem Permanent Parking anzuhalten.

Empfehlung: Mit so leichtem Gepäck wie möglich anreisen.

Mehr Infos unter: https://fest.prophecy.de