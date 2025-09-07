Dirty Sound Magnet: veröffentlichen den Song „Calypso“

Jedes Album von Dirty Sound Magnet trägt ein monumentales Epos als Herzstück in sich – diesmal hebt die Band diesen besonderen Moment als Single hervor und gibt so einen tiefen Vorgeschmack auf die Vielseitigkeit und Intensität des kommenden Albums.

Mit Calypso präsentieren Dirty Sound Magnet ein 10-minütiges progressives, psychedelisches und mythologisch aufgeladenes Stoner-Abenteuer, das in einem lodernden Hendrix-inspirierten Gitarrensolo kulminiert. Eine mystische Klangreise, die die Grenzen zwischen Trance und Ekstase verschwimmen lässt.

Bandzitat – Stavros (Gitarre/Gesang):

„Mit Calypso wussten wir sofort, dass wir eine typische DSM-Nummer in den Händen halten. Wir haben den Song schon seit Jahren im Proberaum gespielt und konnten es kaum erwarten, ihn endlich aufzunehmen – wir wollten nur auf den richtigen Moment warten. Er verlangte nach einem gewaltigen Sound, den wir in unserem Studio nicht erreichen konnten. Die Aufnahmen in den Fat&Holy Studios in Darmstadt mit René Hofmann, einem Spezialisten des Stoner-Genres, waren die ideale Gelegenheit. Unser Ziel war ein breiter, monumentaler Klang. Ich habe Maxime (Drums) und Marco (Bass) ermutigt, so langsam wie möglich zu spielen – etwas, das für uns untypisch ist. Doch als wir den Groove gefunden hatten, ergab sich alles wie von selbst. Zehn Minuten später war Calypso geboren!

Für mich sollte die Gitarre klingen wie Lava in Zeitlupe. Marcos rätselhafter Bass-Sound und Maximes subtiler Schlagzeug-Ansatz erschaffen eine Atmosphäre, die absolut DSM ist – sehr eigen, sehr persönlich. Wir sind extrem glücklich mit dem Ergebnis. Dieser Song fühlt sich an, als wäre er dazu bestimmt, ein fester Bestandteil unserer Konzerte zu werden.“

Mit Calypso laden Dirty Sound Magnet zu einem Trip ein, der nicht nur die Tiefen ihrer Musik, sondern auch die Magie ihres Bandgeistes offenbart.