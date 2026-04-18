My Sleeping Karma & Colour Haze: „The Karma Haze Tour“ hat begonnen

My Sleeping Karma und Colour Haze sind seit dem 17. April gemeinsam auf Tour – und feiern 50 Jahre Heavy-Underground-Musik.
Zwei der einflussreichsten deutschen Psychedelic- und Heavy-Rock-Bands teilen sich die Bühne für eine ganz besondere Konzertreihe: ausgedehnte Headliner-Sets, brandneue Songs und Nächte, die tiefer gehen als je zuvor.
Dies ist mehr als nur eine Tour – es ist ein Statement.
My Sleeping Karma & Colour Haze – The Karma Haze Tour
17.04. (DE) Karlsruhe, Substage
18.04. (DE) Wien, Arena
19.04. (PL) Kraków, Hype Park
20.04. (PL) Warszawa, Hydrozagadka
21.04. (DE) Leipzig, Werk 2
22.04. (NL) Nijmegen, Stichting Doornroosje
23.04. (DE) Köln, Die Kantine
24.04. (DE) Hamburg, Markthalle
25.04. (DE) Berlin, Festsaal Kreuzberg
26.04. (DE) Bielefeld, Forum
27.04. (BE) Sint-Niklaas, De Casino
28.04. (FR) Paris, La Machine du Moulin Rouge
29.04. (DE) Tübingen, Sudhaus
30.04. (DE) Aarau, Kiff
01.05. (IT) Segrate, Circolo Magnolia
02.05. (DE) München, Backstage