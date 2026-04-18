My Sleeping Karma & Colour Haze: „The Karma Haze Tour“ hat begonnen

My Sleeping Karma und Colour Haze sind seit dem 17. April gemeinsam auf Tour – und feiern 50 Jahre Heavy-Underground-Musik.

Zwei der einflussreichsten deutschen Psychedelic- und Heavy-Rock-Bands teilen sich die Bühne für eine ganz besondere Konzertreihe: ausgedehnte Headliner-Sets, brandneue Songs und Nächte, die tiefer gehen als je zuvor.

Dies ist mehr als nur eine Tour – es ist ein Statement.

My Sleeping Karma & Colour Haze – The Karma Haze Tour

17.04. (DE) Karlsruhe, Substage

18.04. (DE) Wien, Arena

19.04. (PL) Kraków, Hype Park

20.04. (PL) Warszawa, Hydrozagadka

21.04. (DE) Leipzig, Werk 2

22.04. (NL) Nijmegen, Stichting Doornroosje

23.04. (DE) Köln, Die Kantine

24.04. (DE) Hamburg, Markthalle

25.04. (DE) Berlin, Festsaal Kreuzberg

26.04. (DE) Bielefeld, Forum

27.04. (BE) Sint-Niklaas, De Casino

28.04. (FR) Paris, La Machine du Moulin Rouge

29.04. (DE) Tübingen, Sudhaus

30.04. (DE) Aarau, Kiff

01.05. (IT) Segrate, Circolo Magnolia

02.05. (DE) München, Backstage