Go Mahhh – Doppelgänger

Mit Doppelgänger legen Go Mahhh ein Debüt vor, das sich irgendwie jeder klaren Einordnung entzieht. Das international besetzte Quartett aus Chile, Irland und Deutschland hat sich in den vergangenen Jahren bereits einen Namen in der Berliner Psych-Szene erspielt, nun folgt nach der ersten EP der konsequente nächste Schritt. Das Album erscheint am 28.05.2026 über das Berliner Kult-Label Noisolution und wird sowohl als CD als auch in den Vinylvarianten Black und Coloured erhältlich sein. Labelchef Arne zeigt immer ein gewisses „Händchen“ für solche außergewöhnlichen Bands.

Zwischen Psychedelic Rock, Fuzz und hypnotischen Klangflächen

Der Opener High Mountain beginnt vergleichsweise schwer und kontrolliert, steigert sich dann aber in eine nervöse, beinahe rastlose Dynamik hinein, die erst gegen Ende etwas Luft zum Atmen lässt. Es schimmern in den Songs immer wieder Einflüsse aus den späten Sechzigern und frühen Siebzigern durch, doch Go Mahhh übertragen diese Energie in eine moderne, fiebrige Klangästhetik. Überhaupt lebt Doppelgänger von ständigen, rastlosen Bewegungen der Band mit ihren Songstrukturen. Happy Satan’s Reign und ist mit seiner Ausgelassenheit überhaupt nicht schwarz, sondern happy. Ob es nun wirklich eine Blood Transfusion braucht, um sich mit dieser Band ins Berliner Nachtleben fallen zu lassen, sei einmal dahingestellt. Auffallend bei diesem Song ist der Einschub einer Flöte im Mittelteil, der ihm noch einmal eine besondere Note gibt. Das pulsierende Anatoliosis beschließt den ersten Teil fantastisch.

Klangreisen ohne Genregrenzen

Msaz ist für mich so etwas wie ein Interlude, das in den letzten Teil des Albums überführt. Dieser beginnt mit BBSBBQ (WTF, was für ein Songtitel), das vom Bass vorangetrieben mit eigenwilligen rhythmischen Akzenten außerhalb der üblichen Genregrenzen daherkommt. Der Sun King kommt dann völlig relaxt im heißesten Wüstensand daher. Allerdings hat er einige Fata Morganen in Form von rhythmischen Ausbrüchen. Noch einmal heißer wird es mit dem abschließenden Mind Assault, der das Album aus meiner Sicht perfekt abschließt.

Roh, direkt und kompromisslos

Die Produktion bleibt dabei angenehm roh und direkt. Nichts klingt aufgeweicht. Doppelgänger wirkt wie das Album einer Band, die ihren eigenen Sound kompromisslos verfolgt. Mit jeder weiteren Runde entdeckt man neue Facetten. Live dürfte das Material ohnehin noch einmal deutlich intensiver funktionieren.

Hier! geht es für weitere Informationen zu Go Mahhh – Doppelgänger in unserem Time For Metal Release-Kalender.