Kaleidobolt – Karakuchi

Ganz frisch am 6. März 2026 erschienen ist mit Karakuchi das neue Studioalbum der finnischen Psychedelic-Rocker Kaleidobolt über das finnische Label Svart Records. Die Veröffentlichung kommt als CD sowie auf Vinyl in den Varianten Black, Yellow/Red/Green und Turquoise/Black Smoke. Schon die physische Präsentation unterstreicht den eigenwilligen Charakter der Band: auffällig, detailverliebt und bewusst jenseits gängiger Rock-Konventionen.

Ein Cover wie ein musikalisches Versprechen

Erstmals tauchen die Gesichter der Musiker auf einem Kaleidobolt-Albumcover auf – allerdings verfremdet als biomechanisches Gefährt, das gleichermaßen futuristisch wie leicht bedrohlich wirkt. Die visuelle Ästhetik spiegelt den Sound perfekt wider: fiebrig, überdreht und ständig kurz vor der Explosion. Der Begriff „hyperkinetischer Rock“ passt erstaunlich gut, denn die Songs wechseln Tempo und Dynamik mit atemloser Selbstverständlichkeit.

Power-Trio mit maximaler Energie

Die Band besteht aus Gitarrist und Sänger Sampo Kääriäinen, Bassist und Co-Sänger Marco Menestrina sowie Schlagzeuger Mårten Gustafsson. Gemeinsam erzeugen sie eine rohe, unmittelbare Energie, die sich durch das gesamte Album zieht. Trotz technischer Raffinesse bleibt die Attitüde spielerisch – komplexe Musik mit einem schelmischen Grinsen statt verbissener Ernsthaftigkeit.

Reduktion als Stärke

Nach den aufwendig produzierten Vorgängern Bitter und This One Simple Trick setzt die Band diesmal auf Direktheit. Produzent Niko Lehdontie ließ die Stücke weitgehend live im Studio einspielen. Dadurch klingt das Album erdiger und fokussierter: Gitarrenriffs schneiden trocken durch den Mix, Bass und Schlagzeug treiben kompromisslos nach vorn. Der Titel verweist auf den Werbeslogan des japanischen Biers Asahi Super Dry und beschreibt die Musik treffend: intensiv beim ersten Kontakt, kurz im Nachhall und überraschend erfrischend.

Stoner Rock auf Speed – Die Songs

Karakuchi eröffnet quasi mit einem Tusch und dann hebt Tinkerbell ab und wird zu einem explosiven Track, der sofort das Tempo vorgibt: fuzzgetränkte Riffs rasen über ein treibendes Schlagzeug, während der Gesang zwischen Psychedelia und Proto-Metal pendelt. Das Pulver ist noch lange nicht verschossen. Von wegen Lights off, jetzt heißt es Lights On, Nobody Home. Verspielter wird es mit Coping. Starke Basslinien und eine progrockige Verspieltheit, ohne die rohe Energie zu verlieren. Mit Duuude kommt zwischendurch mal ein doomiges Intermezzo, bevor es wieder heißt: Feuer frei bzw. die Jungs sind Friends Of Fire! Mit den Songs gegen Ende des Albums werden Kaleidobold wieder etwas „verspielter“. Bei Chance Of A Lifetime oder Turn Of Luck verschmelzen schwerer Stoner Rock, psychedelische Klangfarben und punkige Attitüden zu einem Sound, der absichtlich teilweise chaotisch wirkt.

