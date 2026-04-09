Doodswens – Doodswens

Mit ihrem selbstbetitelten zweiten Album legen Doodswens ein Werk vor, das am 17. April 2026 über das kultige finnische Label Svart Records erscheint – jenes Label, das bereits das Debüt Lichtvrees veröffentlichte. Erhältlich ist die neue Platte als CD sowie in mehreren Vinylvarianten: klassisch in Schwarz, als violette Edition und in einer auffälligen Cream White/Yellow/Orange-Version.

Schon im Februar wurde mit Driven By Death ein erster Vorbote veröffentlicht – inklusive eines Musikvideos, das in seiner Intensität kaum Kompromisse kennt. Der Song steht sinnbildlich für die thematische Ausrichtung des Albums: Es geht um die Konfrontation mit dem eigenen Abgrund und darum, gestärkt daraus hervorzugehen. Die Dunkelheit bleibt, doch sie verliert ihre Kontrolle.

Band & Entwicklung

Gegründet wurde die Band 2017 von I., die bis heute das kreative Zentrum bildet: Schlagzeug, Gesang und ein Großteil der künstlerischen Vision liegen in ihrer Hand. Unterstützt wird sie von R. und P. an Bass und Gitarre. Der Name Doodswens – oft mit „Todeswunsch“ übersetzt, im Kern jedoch eher als „vom Tod getrieben“ zu verstehen – ist dabei programmatisch.

Ein prägender Einschnitt war der personelle Wandel seit dem Debüt. Die frühere Mitstreiterin Fraukje Van Burg (Gesang und Gitarre) ist nicht mehr Teil der Band, woraufhin Inge Van Der Zon (I) selbst den Gesang übernahm und die Band neu ausrichtete. Mit den Initialen der aktuellen Mitglieder ergibt sich ein bemerkenswertes Detail: „R.I.P.“ – ein Zufall oder bewusstes Spiel mit Symbolik, das sich nahtlos in das Gesamtbild einfügt.

Sound & Atmosphäre

Musikalisch knüpft das Album an die rohe Intensität des Vorgängers an, wirkt jedoch fokussierter und kompromissloser. Die Produktion bleibt rau und direkt, wodurch sich die Songs fast körperlich entfalten. Rasende Blastbeats, kalte Riffs und ein gequälter, eindringlicher Gesang erzeugen eine beklemmende Dichte, die sich konsequent steigert, statt klassischen Spannungsbögen zu folgen. Tracks wie Verrot, The Black Flame, These Wounds Never Healed, She Carries The Curse oder Devils Stone stehen exemplarisch für diese unerbittliche Klangwelt.

Themen & Wirkung

Inhaltlich bewegt sich das Album entlang existenzieller Grenzerfahrungen. Es geht nicht um die Verherrlichung von Dunkelheit, sondern um deren Durchleben und Überwindung. Im Kern steht die Idee, dass nicht der Wunsch nach dem Tod selbst im Mittelpunkt steht, sondern dessen Ende – ein innerer Bruch, ein Loslösen von einem Zustand, der lange allgegenwärtig war.

Das Album macht Unsichtbares greifbar: Es spricht Dinge aus, die oft verschwiegen werden, und trägt eine Schwere nach außen, die nicht inszeniert wirkt, sondern ehrlich. Diese Dunkelheit wird nicht zelebriert, sondern als Teil der eigenen Realität angenommen.

Hier! geht es für weitere Informationen zu Doodswens – Doodswens in unserem Time For Metal Release-Kalender.