Bruit ≤: kündigen ihre Tourtermine für 2026 an

Nach ihrer ausgedehnten Europatournee mit Alcest im letzten Jahr, kündigen Bruit ≤ nun ihre Tourdaten für 2026 an.

Die Band präsentiert ihr spektakuläres neues Album The Age Of Ephemerality, das am 25. April 2025 über Pelagic Records erschienen ist. The Age Of Ephemerality ist eine philosophische, poetische und politische Reflexion über unsere unstillbare Faszination für Technologie – eine Abhängigkeit, die ebenso ehrfurchtsvoll wie zunehmend entfremdend und ausbeuterisch ist. Es ist ein gewaltiges Aufeinandertreffen von Alt und Neu, von organischen und elektrischen Klängen, wobei das bahnbrechende Quartett die daraus resultierende Symphonie in all ihrer chaotischen, konfrontativen Pracht einfängt.

Bruit ≤ – Europe / Asia Tour 2026

14.04 Shenzhen (CN) B10 Live

15.04 Guangzhou (CN) Mao Livehouse

16.04 Beijing (CN) Omni Space

30.04 Toulouse (FR) Le Metronum

02.05 Maastricht (NL) Muziekgieterij

04.05 Amsterdam (NL) Tolhuistuin

05.05 Oslo (NO) Goldie

06.05 Copenhagen (DK) Loppen

08.05 Berlin (DE) Neue Zukunft

09.05 Jena (DE) Kuba

10.05 Chemnitz (DE) Weltecho

12.05 Prague (CZ) Café V Lese

13.05 Nuremberg (DE) Soft Spot

14.05 Düdingen (CH) Bad Bonn

23.05 Tourcoing (FR) Le Grand Mix

24.05 London (UK) Oslo Hackney

25.05 Sheffield (UK) Corporation

28.05 Ghent (BE) Club Wintercircus

29.05 Nilvange (FR) Le Gueulard Plus

30.05 Magny-Le-Hongre (FR) File7

10.06 Clisson (FR) Hellfest

15.08 Carhaix (FR) Motocultor Festival

21.08 Bristol (UK) ArcTanGent Festival

Ursprünglich nur als Studioprojekt geplant, präsentierten die vier Musiker von Bruit ≤ 2018 mit ihrer EP Monolith (Elusive Sound) ihren vielschichtigen und emotionalen Hybrid aus Ambient-Electronica, moderner Klassik und raumgreifendem Post-Rock. Die legendäre 20-tägige Tournee durch Frankreich und Belgien machte den Erfolg perfekt.

Bruit ≤ online:

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