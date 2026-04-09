Bruit ≤: kündigen ihre Tourtermine für 2026 an

Nach ihrer ausgedehnten Europatournee mit Alcest im letzten Jahr, kündigen Bruit ≤ nun ihre Tourdaten für 2026 an.
Die Band präsentiert ihr spektakuläres neues Album The Age Of Ephemerality, das am 25. April 2025 über Pelagic Records erschienen ist. The Age Of Ephemerality ist eine philosophische, poetische und politische Reflexion über unsere unstillbare Faszination für Technologie – eine Abhängigkeit, die ebenso ehrfurchtsvoll wie zunehmend entfremdend und ausbeuterisch ist. Es ist ein gewaltiges Aufeinandertreffen von Alt und Neu, von organischen und elektrischen Klängen, wobei das bahnbrechende Quartett die daraus resultierende Symphonie in all ihrer chaotischen, konfrontativen Pracht einfängt.
Bruit ≤ – Europe / Asia Tour 2026
14.04 Shenzhen (CN) B10 Live
15.04 Guangzhou (CN) Mao Livehouse
16.04 Beijing (CN) Omni Space
30.04 Toulouse (FR) Le Metronum
02.05 Maastricht (NL) Muziekgieterij
04.05 Amsterdam (NL) Tolhuistuin
05.05 Oslo (NO) Goldie
06.05 Copenhagen (DK) Loppen
08.05 Berlin (DE) Neue Zukunft
09.05 Jena (DE) Kuba
10.05 Chemnitz (DE) Weltecho
12.05 Prague (CZ) Café V Lese
13.05 Nuremberg (DE) Soft Spot
14.05 Düdingen (CH) Bad Bonn
23.05 Tourcoing (FR) Le Grand Mix
24.05 London (UK) Oslo Hackney
25.05 Sheffield (UK) Corporation
28.05 Ghent (BE) Club Wintercircus
29.05 Nilvange (FR) Le Gueulard Plus
30.05 Magny-Le-Hongre (FR) File7
10.06 Clisson (FR) Hellfest
15.08 Carhaix (FR) Motocultor Festival
21.08 Bristol (UK) ArcTanGent Festival
Ursprünglich nur als Studioprojekt geplant, präsentierten die vier Musiker von Bruit ≤ 2018 mit ihrer EP Monolith (Elusive Sound) ihren vielschichtigen und emotionalen Hybrid aus Ambient-Electronica, moderner Klassik und raumgreifendem Post-Rock. Die legendäre 20-tägige Tournee durch Frankreich und Belgien machte den Erfolg perfekt.
Bruit ≤ online:
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