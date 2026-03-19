Atsuko Chiba: enthüllen zweite Single „Torn“ aus ihrem kommenden, selbstbetitelten Album

Die experimentellen Rocker von Atsuko Chiba veröffentlichen ihr selbstbetiteltes viertes Album am 24. April 2026 über Mothland. Die Band aus Montreal präsentiert dazu Bilder, die sie selbst zusammengestellt hat, passend zu ihrem futuristischen Chamber-Pop-Kracher Torn, der am 17. März erschienen ist.

Atsuko Chiba über die neue Single: „Torn explores the struggle with anxiety through the lens of overconfidence, transforming imposter syndrome from a state of paralysis into propulsion. By constructing a false reality, the protagonist earns the trust of those around him through promises he can not keep. He embarks on a quest to control the world around him, while gradually losing himself in the deception of others—and his own. Eventually, he stares into the mirror and no longer recognizes the person looking back. Over time, he becomes a composite of the characters and narratives he has invented, dissolving into his own fiction. The game becomes indistinguishable from reality, breeding a deep and growing unease. Panic attacks and episodes of depersonalization follow, each one pushing him further, eroding sleep, stretching time, tightening the tension in his chest. At the edge of a cliff—unsure how long he has been awake—he searches for release as the pressure becomes unbearable. This release is marked by the shift at the end of the song. What happens next remains unresolved: does he jump, or does an old photograph—himself beside his father—surface from his wallet, pulling him back toward the memory of who he once was? We don’t know.“

Das experimentelle Rock-Kollektiv Atsuko Chiba hat ein Händchen für ungewöhnliche Ohrwürmer. Der innovative Groove Torn ist ein Paradebeispiel für ihren einzigartigen Songwriting-Stil. Die zweite Single aus dem kommenden, selbstbetitelten Album Atsuko Chiba ist gleichermaßen expansiv wie introspektiv – ein raffinierter Strudel synthetischer Melodien, in dem harmonisch dichte Wellen klanglicher Meisterschaft aufeinanderprallen, während die Rhythmusgruppe mit höchster Präzision pulsiert. Torn erzählt von Größenwahn und stellt ungezügeltem Ehrgeiz der Selbstreflexion gegenüber.

Mit der Veröffentlichung ihres selbstbetitelten vierten Albums schließt sich für Atsuko Chiba der Kreis. Sie überdenken ihren Sound auf positive Weise und fördern sechs eigenwillige Juwelen zutage, die tief mit ihrem experimentellen Ethos resonieren. Jeder der ausufernden Klangessays ist eine Welt für sich, und doch bleibt Atsuko Chiba schillernd stimmig und präsentiert ein vorhandenes Spektrum polychromatischer Klänge. Inspiriert von visionären Künstlern wie Mark Lanegan, Beak>, Talk Talk, Can oder Portishead bietet das Quintett 32 Minuten ätherische Klangreise.

Obwohl die Band aus Montréal mit jeder Veröffentlichung mehr Gesang einsetzt, nutzen Atsuko Chiba auf ihrem gleichnamigen Album die Stimme noch intensiver, um ihre tiefgründige Thematik zu ergründen. Mit dieser Selbstreflexion entsteht ein lyrisches Universum, das mühelos mit wild-evokativen Klanglandschaften verschmilzt. Atsuko Chiba ist zugleich ein raues Post-Rock-Epos und eine intime Hymne an die Selbstfindung, ermöglicht durch Kreativität, aber noch mehr durch kollektive Selbstreflexion. Die melancholische Stimmung des Albums verstärkt den gemeinsamen Wunsch, sich aus Gewohnheiten zu befreien und aus Bequemlichkeit, Anerkennung und dem Wunsch nach einem längeren Leben auszubrechen.

Von Anfang an entschieden sich Atsuko Chiba für einen freien, kreativen Prozess bei diesem neuen Werk. Dies war nur durch einen praxisorientierten Ansatz möglich, bei dem jedes Bandmitglied – Anthony Piazza (Schlagzeug, E-Schlagzeug, Perkussion), David Palumbo (Bass, Bass VI, Gesang), Eric Schafhauser (Gitarre, Synthesizer), Karim Lakhdar (Gesang, Gitarre, Synthesizer) und Kevin McDonald (Synthesizer, Gitarre) – die Aufgaben des Toningenieurs und Produzenten übernahm. Später wandte sich das Kollektiv an seine langjährigen Weggefährten Matthew Cerantola für den Mix, Harris Newman für das Mastering sowie Hannes Pasqualini und Elizabeth Busani von Papernoise Design für das Artwork, ein Diorama, das von einem Foto von Ari Magnusson inspiriert ist.

Atsuko Chiba online:

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