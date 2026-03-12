Hanry: veröffentlichen ihr Debütalbum „What Came From Silence“ am 29.05. über Pelagic Records

Das französische Post-Rock-Kollektiv Hanry hat sein Debütalbum What Came From Silence angekündigt, das am 29. Mai über Pelagic Records erscheint. Das Album markiert einen Wendepunkt in der Entwicklung der Band und zeigt Hanry so offensiv und selbstbewusst wie nie zuvor – ein mitreißendes, filmisches Werk, in dem zarte Zurückhaltung allmählich gewaltigen Crescendi und einer strahlenden emotionalen Entladung weicht. Parallel zur Ankündigung veröffentlichte die Band die erste Singleauskopplung Aurora und gewährt damit einen ersten Einblick in ihre sorgfältig gestaltete Welt.

Das Video zu Aurora könnt ich euch hier ansehen:

„Aurora is Hanry’s first single from the album and the spark that ignited the band’s story“, erklärt die Band. „Originally composed around ten years ago by Anthony Leliard at the inception of the project, the track was later reshaped and arranged collectively for our debut album What Came From Silence. Dark and tense, Aurora moves through contrasting periods, from heavy, shadowed moments to brighter, more radiant passages. The piece builds and recedes in hypnotic waves before culminating in a massive, liberating explosion that carries the listener toward new horizons.“

What Came From Silence – Tracklist:

Noise Drowns Out Aurora Dustwake Her Crown, Her Empire Remains Time’s Collapsing Dead Waves Phantom Rush

Die 2022 gegründete Band Hanry hat sich schnell einen Namen für ihre raumgreifenden Kompositionen gemacht, die Atmosphäre und Wucht gekonnt vereinen. Geduld, Klangtextur und sorgfältig dosierte Crescendi prägen ihre Musik, die fließend zwischen fragilen Ambient-Passagen und gewaltigen, emotional aufgeladenen Höhepunkten wechselt.

Das Debütalbum What Came From Silence, entstanden während eines besonders langen Winters in der Bretagne, transportiert in seinen acht eindringlichen Stücken eine Atmosphäre der Spannung und Selbstreflexion. Auf dem Album vertiefen Hanry die Kontraste, die ihren Sound ausmachen. Klare Gitarrenklänge schimmern, bevor sie in Wellen satter Verzerrung münden. Ambient-Passagen entwickeln sich langsam zu kraftvollen, raumgreifenden Momenten. Selbst in den zartesten Passagen ist Bewegung spürbar, subtile Impulse und wechselnde Texturen treiben die Musik voran. Wenn die Band ihre volle Kraft entfesselt, bleibt der Sound klar und präzise; jedes Instrument behält inmitten des Klanggewitters seine Identität.

„Since the beginning of Hanry, cinematic imagery has been at the core of our artistic vision“, so die Band. „We often compose from mental images, landscapes or scenes that could almost belong to a film. We wanted the album to feel like a continuous experience, something listeners can fully immerse themselves in and interpret in their own way.“

Ursprünglich vom Kerntrio Anthony Leliard (Bass/Gitarre), Marc Mifune (Keyboard) und Jean-Anaël Aubaux (J.A.) (Gitarre) komponiert, wurde das Album anschließend mit der gesamten Band in ihrem eigenen Studio weiterentwickelt. Da J.A. und Schlagzeuger Clément Champigny beide als Toningenieure fungierten, produzierten und mischten Hanry die Platte selbst im DiscoCasino Studio und behielten so die volle Kontrolle über ihren Klang. Das Mastering übernahm Chab bei Chab Mastering.

Hanry sind:

Jean-Anaël Aubaux – Gitarren, Synthesizer

Hadrien Benazet – Gitarren

Clément Champigny – Schlagzeug

Anthony Leliard – Bass, Gitarren, Synthesizer

Marc Mifune -Klavier, Synthesizer, Cello

