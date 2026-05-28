Serious Black: exklusives Konzert und Meet & Greet am 27.06.2026 in Hamberg

Freut euch auf einen besonderen Konzertabend in persönlicher und exklusiver Atmosphäre. Der intime Rahmen bietet euch die Möglichkeit, Serious Black ganz nah zu erleben und einen unvergesslichen Abend gemeinsam mit der Band zu verbringen.

Im Anschluss an das Konzert habt ihr beim Meet & Greet die Gelegenheit, die Band persönlich kennenzulernen, Fotos zu machen, Autogramme zu bekommen und euch mit den Musikern auszutauschen.

Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt – vor Ort steht ein umfangreiches Essens- und Getränkeangebot zur Verfügung

Einlass: 17:00 Uhr

Beginn: 19:00 Uhr

Preis: 25 € (zzgl. Gebühren bei Onlinekauf)

Jetzt Tickets sichern: https://bio.to/calvarocks

Veranstaltungsort:

Grüner Wald – PHOENIX Bräu- & Rockstüble (Biergarten)

Hauptstraße 2

75242 Hamberg (Baden-Württemberg)