Frozen Crown: kündigen neues Album über Napalm Records an

Die Legende beginnt: Frozen Crown starten mit der Ankündigung ihres neuen Albums The Legend Of The Six Kings, das am 2. Oktober 2026 über Napalm Records erscheint, in ihr Goldenes Zeitalter. Der narrative Ansatz des sechsten Albums schickt die italienische Band auf eine epische Reise. Zehn brandneue Heavy-Power-Metal-Songs erweitern das dynamische Repertoire des Sextetts in eine dunklere, aber dennoch prächtige Richtung. Sowie Frontfrau Giada „Jade“ Etro ihre zuvor heitere Herangehensweise ändert und nun nach der düsteren titelgebenden Eiskrone greift, nimmt die Band mit diesem direkten Werk ihre wahre Form an. So platziert The Legend Of The Six Kings Frozen Crown vollends auf dem Thron, der zu ihrem Bandnamen passt. Mit dem mächtigen Werk voller stürmischem Heavy Power Metal und gewaltiger Gesangsarrangements liefert die sechsköpfige Band eine glorreiche Performance voller Energie und prägnanter Zeilen. The Legend Of The Six Kings lässt den Sound der Band erwachsen werden und sorgt dafür, dass die sechs Könige und Königinnen zu eben dem werden, was der Albumtitel verlauten lässt: Legenden. Das Album ist ab sofort vorbestellbar – die verschiedenen Formate finden sich unten.

Frozen Crown über The Legend Of The Six Kings:

„Mit unserem sechsten Album – dem zweiten über Napalm Records – setzen wir unsere Suche nach der Essenz von Frozen Crown fort und destillieren die Kernelemente unseres Klangs und Stils in zunehmend präzisere und direktere Songs ohne unnötige Schnörkel. The Legend Of The Six Kings stützt sich direkt auf unser Debütalbum The Fallen King und setzt die Saga um die Könige und den Tyrannen fort. Dank eines brillanten erweiterten Teams können wir endlich das umsetzen, was wir als Konzept für die Band im Sinn hatten. Das visionäre Genie von Raoul Noise (der hinter all unseren neuen Videos und Bandfotos steckt), das meisterliche Handwerk von Daria Gislon (die den Thron sowie die buchstäbliche Eiskrone entworfen und gebaut hat) und natürlich das künstlerische Talent von Sheila Franco (die das Album-Artwork gemalt hat) hauchen der dynamischen, obskuren Eiswelt, die wir schon von Beginn an im Kopf hatten, Leben ein – irgendwo zwischen J. R. R. Tolkiens harmonisch-edler Ästhetik und Robert E. Howards Brutalität.

The Legend Of The Six Kings bringt nicht nur neue Bilder mit sich, sondern auch einen mächtigeren Sound. Die jungen Kriegerherzen sind auf dem Schlachtfeld älter geworden und werden zu führenden Kräften der Krone (Schlagzeuger und Multiinstrumentalist Niso Tomasini übernimmt neben Sängerin Giada ‚Jade‘ Etro und Mastermind Federico Mondelli eine zentralere Rolle im Songwriting) und neue Krieger schließen sich an (Aleksandra Stamenkovic bietet sengend aggressive Old-School-Gitarren-Leads).

Das sechste Album zeigt die Stärke unserer sechs Mitglieder sowie unser persönliches Verständnis von Power Metal in zehn mitreißenden Songs, die vielseitig die Nuancen des Genres aufgreifen, von rauem, kompromisslosen Speed Metal über die üppige Wortgewalt des Symphonic Metal bis hin zum gelegentlichen Chaos des Melodic Death Metal – aber immer Frozen Crown!“

Der zackige Opener Lightning In The Sky positioniert die Band auf einem Schlachtfeld, mit blitzenden Klingen und einem Flackern in den Augen – der passende erste Eindruck für ein Album, auf dem Frozen Crown einen gewinnenden Schlag nach dem anderen landen. Who Wants To Burn In Heaven ist ebenso richtungsweisend für den neuerlichen Feldzug: von Chören getrieben illustriert der groovige Song die Hölle als Reich der ewigen Herrschaft und fordert die Gefolgschaft der Band dazu auf, in die Schlachtgesänge einzustimmen. Das folgende Epos Reborn ist eine kraftvolle Hymne der Standhaftigkeit sowie eine stärkende Ode an den Zusammenhalt. The One ist – wie auch andere Tracks auf The Legend Of The Six Kings – von Tolkiens Meisterwerk Der Herr der Ringe inspiriert und schlägt eine mysteriöse Dunkelheit um die Band, in der die mitreißenden Songs ganz besonders leuchten. Im harmonischen Zusammenspiel der drei Gitarren zeigen Frozen Crown hier außerdem ihre Fähigkeiten an den Instrumenten. Ganz besonders eingängig wird es dann mit dem Cover von Iris: Der 1998 veröffentlichte Song der amerikanischen Alternative-Rock-Band Goo Goo Dolls ist ein internationaler Superhit. Dessen Power wandeln Frozen Crown in Power Metal um – ihre Version deckt das ganze Spektrum von Walzertakt-Ballade bis hin zu Hochgeschwindigkeits-Drums und ergreifendem Gesang ab. „I just want you to know who I am“ sollte hiernach gesetzt sein! Winter Hearts kontrastiert den Ausflug in den Mainstream direkt. Schwere Riffs mit hohem Wiedererkennungswert leiten den Song ein, Growls unterstreichen die Message und ein Mitsing-Refrain bringt die Sache unter Dach und Fach – ein großer Song, der an Klassiker des Debüts The Fallen King (2018) erinnert. Das epische Storytelling setzt sich auch über River Of Time und Through The Fire hinweg fort und To The Stars schenkt The Legend Of The Six Kings weiteren Live-Charakter, bevor der Titeltrack The Legend Of The Six Kings sich zu ganzer Pracht aufspielt. In seinen gegrowlten Strophen dem Melodic Death Metal nah ist der Song ein weiteres Duett zwischen Jade und Gitarrist Federico Mondelli, der neben dem Gutturalgesang auch Klargesang beisteuert.

The Legend Of The Six Kings Tracklist:

1. Lightning In The Sky

2. Who Wants To Burn In Heaven

3. Reborn

4. The One

5. Iris

6. Winter Hearts

7. River Of Time

8. Through The Fire

9. To The Stars

10. The Legend Of The Six Kings

The Legend Of The Six Kings wird in den folgenden Formaten verfügbar sein:

– Wooden Boxset, 1-CD Digipak, inkl. Bonus-CD, Flagge, Gitarrenplektren, signierte A5-Karte – streng auf 300 Stück limitiert (nur Napalm Mailorder)

– 1-LP Gatefold Vinyl, Splatter, inkl. LP-großes Booklet – streng auf 300 Stück limitiert (nur Napalm Mailorder)

– 1-LP Gatefold Vinyl, Solid Baby Blue – streng auf 300 Stück limitiert (nur Napalm Mailorder + Tour Edition)

– 1-LP Gatefold Vinyl Black

– 1-CD Digipak

– Digital Album

Frozen Crown live 2026

Einzige Headliner-Show des Jahres:

06.13.26 DE – Regensburg / Eventhall Airport Obertraubling

Nordamerika

Support für Kamelot, Special Guest: Visions Of Atlantis

28.08.26 – Orlando, FL / Hard Rock Live

29.08.26 – Atlanta, GA / The Masquerade (Heaven)

31.08.26 – Dallas, TX / The Studio at the Factory

02.09.26 – Phoenix, AZ / The Van Buren

03.09.26 – Las Vegas, NV / House of Blues

04.09.26 – Anaheim, CA / House of Blues

05.09.26 – San Francisco, CA / The Fillmore

07.09.26 – Vancouver, BC / Vogue Theatre

08.09.26 – Seattle, WA / Neptune

10.09.26 – Salt Lake City, UT / Rockwell at The Complex

11.09.26 – Denver, CO / Summit Music Hall

12.09.26 – Kansas City, MO / The Truman

14.09.26 – Minneapolis, MN / First Avenue

15.09.26 – Milwaukee, WI / The Rave

17.09.26 – St. Charles, IL / The Arcada Theatre

18.09.26 – Cleveland, OH / Globe Iron

19.09.26 – Toronto, ON / Phoenix Concert Theatre

20.09.26 – Montreal, QC / MTELUS

22.09.226 – Quebec City, QC / Theatre Capitole

24.09.26 – Glenside, PA / Keswick Theatre

25.09.226 – Worcester, MA / The Palladium

26.09.26 – New York, NY / Palladium Times Square

27.09.26 – Silver Spring, MD / The Fillmore Silver Spring

Europa

Support für Beast In Black, Special Guest: Sonata Arctica

26.10.26 UK London / O2 Forum Kentish Town

27.10.26 BE – Brüssel / Ancienne Belgique

28.10.26 NL – Tilburg / Poppodium 013

29.10.26 DE – Leipzig / Haus Auensee Leipzig

31.10.26 AT – Wien / Gasometer

01.11.26 HU – Budapest / Barba Negra

02.11.26 CZ – Zlin / Sports Hall Datart

03.11.26 PL – Gliwice / Prezero Arena

05.11.26 DE – Berlin / Columbiahalle

06.11.26 DE – Hannover / Swiss Life Hall

07.11.26 DE – Ludwigsburg / MHP Arena

08.11.26 DE – Offenbach / Stadthalle

09.11.26 FR – Paris / L’Olympia

11.11.26 ES – Barcelona / Razzmatazz 1

12.11.26 ES – Madrid / Sala La Riviera

13.11.26 ES – Bilbao / Santana 27

14.11.26 FR – Toulouse / Le Bikini

15.11.26 FR – Lyon / Le Transbordeur

17.11.26 CH – Zürich / Komplex 457

18.11.26 IT – Milan / Alcatraz

20.11.26 DE – München / Zenith

21.11.26 LU – Luxemburg / Rockhal

22.11.26 DE – Oberhausen / Turbinenhalle

23.11.26 DE – Hamburg / Inselpark

24.11.26 SE – Göteborg / Eriksbergshallen

25.11.26 SE – Stockholm / Arenan Fryshuset

Frozen Crown sind:

Giada „Jade“ Etro – Gesang

Federico Mondelli – Gitarre, Gesang

Niso Tomasini – Schlagzeug, Keyboard

Francesco Zof – Bass

Alessia Lanzone – Gitarre

Aleksandra Stamenkovic – Gitarre