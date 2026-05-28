Cyclopic: veröffentlichen ihr Debütalbum „Flesh Of Chaos“ über Awakening Records

Die internationale Death-Thrash-Metal-Band Cyclopic freut sich bekanntzugeben, dass ihr Debütalbum Flesh Of Chaos am 19. Juni über das chinesische Label Awakening Records erscheinen wird.

Die 2025 gegründete Band Cyclopic vereint Musiker aus Kasachstan, Russland und Deutschland und bewegt sich stilistisch im Old-School-Death- und Thrash-Metal. Als Einflüsse nennt die Truppe unter anderem Obituary, Benediction, Morgoth, Sepultura und Sentient Horror. Zur Besetzung gehören Sänger und Komponist Alexey Rumyantsev von Dig Me No Grave und Sinister Void, Gitarrist und Bassist Sergey Stepanenko von Critical Extravasation und Blood Pollution sowie Studiomusiker Jörg Uken, bekannt von Adversvm und Temple Of Dread.

Die zehn Songs des Albums wurden komplett auf Distanz eingespielt. Inhaltlich orientieren sich die Texte an den Werken von Fantasy-Autor Michael Moorcock, vor allem an der Schwert-Trilogie und weiteren Geschichten rund um den Ewigen Helden.

Alexey Rumyantsev beschreibt die Entstehung von Flesh Of Chaos so: „Ich hatte den Großteil der Musik und die Texte in zwei Monaten geschrieben, abgesehen von einigen alten Riffs, die wir in den letzten Jahren komponiert haben. Jörg arrangierte und nahm die Schlagzeugspuren innerhalb von zwei Wochen in seinem Studio in Deutschland auf. Danach nahm Sergey in Kasachstan innerhalb eines Monats alle Gitarren- und Bassspuren auf, während Jörg die Albumproduktion mit dem Abmischen und Mastern abschloss.

Auch zum Vertrag mit Awakening Records äußert sich Alexey Rumyantsev zuversichtlich: „Das Label wirkt sehr professionell und detailorientiert. Ich hoffe, dass die chinesische Metal-Szene und die Zahl der Fans mit der Hilfe von Awakening Records wachsen werden, und ich freue mich sehr darauf, meine Band in Richtung China weiterzuentwickeln.“