Der Mettermalt Single Sherry Cask Single Malt Whisky (1. Edition – 630 Jahre Fessler Mühle, 2018/2026) ist eine streng limitierte Einzelfassabfüllung mit insgesamt nur 630 Flaschen. Mit dieser feiert die Fessler Mühle & Fesslermill1396 Destillerie ihre 630 Jahre andauernde Mühlentradition. Unter deutschen Spirituosenkennern sind die Mettermalt-Produkte längst kein Geheimtipp mehr, sondern eine feste Größe in der Szene. Dass kein irischer, schottischer oder amerikanischer Whisky sein muss, beweist die Fesslermill1396 Destillerie immer wieder aufs Neue und feiert dieses jetzt gebührend.

Diese Sonderedition wurde, wie schon anfänglich erwähnt, als Hommage an die traditionsreiche Fessler Mühle geschaffen, die 2026 ihr 630-jähriges Bestehen feiert und früher als „Durstmühle“ bekannt war. Für diese besondere Serie hat die Fesslermill1396 Destillerie eine vierteilige Reihe entwickelt, deren erster Teil dieser Mettermalt Single Sherry Cask Single Malt Whisky ist.

Der Single Malt reifte acht Jahre lang vollständig in einem ausgewählten Sherryfass. Dabei wurde regionales Gerstenmalz verwendet, das traditionell auf historischen Mahlsteinen aus dem Jahr 1870 schonend vermahlen wurde. Für die Herstellung kommt außerdem Wasser aus der lokalen alwa-Quelle zum Einsatz. Produziert wird der Whisky nachhaltig und klimaneutral mithilfe von Wasserkraft und Photovoltaik.

Das Ergebnis ist ein naturbelassener, nicht kühlgefilterter Whisky mit natürlicher Farbe. Geschmacklich zeichnet er sich durch intensive, fruchtige Sherrynoten sowie feine Malz- und Getreidearomen aus. Mit einem Alkoholgehalt von 46,3 % Vol. bietet er ein komplexes und vollmundiges Aromaprofil und wird in stilvollen 0,5-Liter-Flaschen abgefüllt.