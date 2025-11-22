Mettermalt – Blackfire Single Cask Rum

Die Fesslermill1396 Destillerie in Sersheim, bekannt für ihre mehrfach prämierten Spirituosen, präsentiert mit der Blackfire Edition 2025 eine exklusive Einzelfassabfüllung ihres Mettermalt Rums mit dem Titel Blackfire Single Cask Rum. Die Destillerie, die 2023 als bester Whiskybrenner des Jahres ausgezeichnet wurde, steht für Qualität, Regionalität und Nachhaltigkeit. Produziert wird klimaneutral – dank eigener Wasserkraft und Photovoltaik – und unter Verwendung von reinem Quellwasser aus der örtlichen Alwa-Quelle.

Der Mettermalt Rum reifte in einem ehemaligen Sherry-Fass im Warehouse der Fessler Mühle und überzeugt durch ein fruchtiges Aroma, eine natürliche Fassfarbe und eine unverwechselbare regionale Note. Er ist unfiltriert, frei von Zusätzen und wird mit 42,0 % Vol. als limitierte Einzelfassabfüllung abgefüllt. Diese exklusive Umsetzung hat bereits im letzten Jahr der Mettermalt Sodom Whisky genossen, diesem folgt nun Blackfire Single Cask Rum und bereichert ebenfalls den Shop.

Thrash Metal trifft Destillierkunst

Die Blackfire Edition trägt ihren Namen nicht zufällig: Frank Blackfire, Ikone der deutschen Thrash-Metal-Szene, prägt seit den 1980er-Jahren Bands wie Sodom und Kreator. Heute ist er wieder bei Sodom aktiv und betreibt parallel sein Solo-Projekt. Mit dieser Edition verbindet sich die Welt des Metal mit der Kunst der Destillation – ein Statement für Charakter, Leidenschaft und Authentizität.

Diese besondere Abfüllung stammt aus einem ausgewählten Ex-Sherry-Fass und wird mit heimischem Wasser veredelt. Die natürlichen Aromen, die sich aus den hochwertigen Rohstoffen und der Fasslagerung entwickeln, verleihen dem Whisky ein fruchtiges Bouquet, begleitet von feiner Vanille und Nuancen getrockneter Früchte. Es handelt sich um eine exklusive Einzelfassabfüllung (Single Cask), die in ihrer natürlichen Fassfarbe erstrahlt und bewusst unfiltriert bleibt, um den authentischen Charakter zu bewahren. Mit einem Alkoholgehalt von 42,0 % Vol. bietet dieser Rum ein unverfälschtes Genusserlebnis für Liebhaber handwerklicher Qualität.