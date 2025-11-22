Belzebong: kehren mit ihrem neuen Album „The End Is High“ über Heavy Psych Sounds zurück

Die polnischen Stoner-Doom-Legenden Belzebong haben einen Vertrag bei Heavy Psych Sounds Records unterzeichnet, um ihr erstes Album seit fast einem Jahrzehnt mit dem Titel The End Is High zu veröffentlichen. Ein erster, berauschender Auszug aus dem Album kann bereits vor der weltweiten Veröffentlichung am 20. Februar 2026 gestreamt werden.
Der neue, psychedelische Track 420 Horsemen von Belzebong kann hier gestreamt werden.
Der Himmel zerbricht, die Welt hustet, und der Rauch lichtet sich nur, um das Ende zu offenbaren. Aus den Tiefen des riffgeplagten Nichts kehren Belzebong mit einer neuen Botschaft für die letzten Tage zurück: The End Is High. Aufgenommen und gemischt von Satanic Audio bei Sound of Records, zieht dieses neue Kapitel den Hörer tiefer in seinen Doom hinein – wo der Weihrauch grün brennt und die Zeit langsamer vergeht als der Tod selbst. Dies ist der Soundtrack für den letzten Zug. Keine Erlösung. Keine Rettung. Bong. Feuer. Tod.
„On The End Is High, Belzebong conjure some of their dankest jams yet in full sonic fury (the recording captures it all beautifully). All of them bear the trademark Belzebong songcraft. The band has always had a knack of building on a few catchy ideas, building dire atmosphere around them, and doubling down on slow, powerful grooves,“ erklären die Redakteure von Doomed & Stoned.
The End Is High erscheint am 20. Februar 2026 über Heavy Psych Sounds als LP, CD und digital.
Polens lauteste Riff-Dealer Belzebong verbreiten seit 2008 ihr fuzzgetränktes Evangelium des Bong Metal. Ohne Gesang und ohne Kompromisse beschwören sie vernichtende Instrumentalstücke herauf, die von Doom, Sludge und psychedelischem Dunst durchtränkt sind. Ihre hypnotischen Live-Shows und ihre kultartige Anhängerschaft haben sie zu Underground-Legenden gemacht, die langsame, finstere Grooves direkt aus dem grünen Abgrund liefern.
Mit gefeierten Alben wie Sonic Scapes & Weedy Grooves, Greenferno und Light The Dankness tourten Belzebong ausgiebig durch Europa und die USA und hinterließen eine Spur von überwältigten Fans und rauchgefüllten Veranstaltungsorten. Belzebong ist nicht nur eine Band: Es ist ein Ritual der Riff-Verehrung für diejenigen, die für den Fuzz leben und für die Bong sterben.
Belzebong – bevorstehende Konzerte:
21.11 – Radebeul (Ger) Barnyard Club
22.11 – Jena (Ger) Kuba
23.11 – Prague (Cz) Modrá Vopice
25.11 – Brno (CZ) Kabinet Muz
26.11 – Bratislava (SK) Žalár
27.11 – Vienna (At) Arena
28.11 – Graz (At) Explosiv Club
29.11 – Salzburg (At) Dome Of Rock Festival
30.11 – Munich (Ger) Backstage
02.12 – Frankfurt (Ger) Ponyhof
03.12 – Paris (Fr) Backstage By The Mill
04.12 – Nantes (Fr) Le Ferrailleur
05.12 – Lille (Fr) Bulle Café
06.12 – Utrecht (NL) Db’s
07.12 – Eindhoven (NL) Café The Jack
08.12 – Düsseldorf (Ger) Pitcher
10.12 – Münster (Ger) Rare Guitar
11.12 – Hamburg (Ger) Hafenklang
12.12 – Oldenburg (Ger) Cadillac
13.12 – Berlin (Ger) Wild At Heart
Belzebong sind:
Sheepy Dude – Bass
Alky Dude – Gitarre
Cheesy Dude – Gitarre
Hexy Dude – Schlagzeug
