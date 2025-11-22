Belzebong: kehren mit ihrem neuen Album „The End Is High“ über Heavy Psych Sounds zurück

Die polnischen Stoner-Doom-Legenden Belzebong haben einen Vertrag bei Heavy Psych Sounds Records unterzeichnet, um ihr erstes Album seit fast einem Jahrzehnt mit dem Titel The End Is High zu veröffentlichen. Ein erster, berauschender Auszug aus dem Album kann bereits vor der weltweiten Veröffentlichung am 20. Februar 2026 gestreamt werden.

Der neue, psychedelische Track 420 Horsemen von Belzebong kann hier gestreamt werden.

Der Himmel zerbricht, die Welt hustet, und der Rauch lichtet sich nur, um das Ende zu offenbaren. Aus den Tiefen des riffgeplagten Nichts kehren Belzebong mit einer neuen Botschaft für die letzten Tage zurück: The End Is High. Aufgenommen und gemischt von Satanic Audio bei Sound of Records, zieht dieses neue Kapitel den Hörer tiefer in seinen Doom hinein – wo der Weihrauch grün brennt und die Zeit langsamer vergeht als der Tod selbst. Dies ist der Soundtrack für den letzten Zug. Keine Erlösung. Keine Rettung. Bong. Feuer. Tod.

„On The End Is High, Belzebong conjure some of their dankest jams yet in full sonic fury (the recording captures it all beautifully). All of them bear the trademark Belzebong songcraft. The band has always had a knack of building on a few catchy ideas, building dire atmosphere around them, and doubling down on slow, powerful grooves,“ erklären die Redakteure von Doomed & Stoned.

The End Is High erscheint am 20. Februar 2026 über Heavy Psych Sounds als LP, CD und digital.

Polens lauteste Riff-Dealer Belzebong verbreiten seit 2008 ihr fuzzgetränktes Evangelium des Bong Metal. Ohne Gesang und ohne Kompromisse beschwören sie vernichtende Instrumentalstücke herauf, die von Doom, Sludge und psychedelischem Dunst durchtränkt sind. Ihre hypnotischen Live-Shows und ihre kultartige Anhängerschaft haben sie zu Underground-Legenden gemacht, die langsame, finstere Grooves direkt aus dem grünen Abgrund liefern.

Mit gefeierten Alben wie Sonic Scapes & Weedy Grooves, Greenferno und Light The Dankness tourten Belzebong ausgiebig durch Europa und die USA und hinterließen eine Spur von überwältigten Fans und rauchgefüllten Veranstaltungsorten. Belzebong ist nicht nur eine Band: Es ist ein Ritual der Riff-Verehrung für diejenigen, die für den Fuzz leben und für die Bong sterben.

Belzebong – bevorstehende Konzerte:

21.11 – Radebeul (Ger) Barnyard Club

22.11 – Jena (Ger) Kuba

23.11 – Prague (Cz) Modrá Vopice

25.11 – Brno (CZ) Kabinet Muz

26.11 – Bratislava (SK) Žalár

27.11 – Vienna (At) Arena

28.11 – Graz (At) Explosiv Club

29.11 – Salzburg (At) Dome Of Rock Festival

30.11 – Munich (Ger) Backstage

02.12 – Frankfurt (Ger) Ponyhof

03.12 – Paris (Fr) Backstage By The Mill

04.12 – Nantes (Fr) Le Ferrailleur

05.12 – Lille (Fr) Bulle Café

06.12 – Utrecht (NL) Db’s

07.12 – Eindhoven (NL) Café The Jack

08.12 – Düsseldorf (Ger) Pitcher

10.12 – Münster (Ger) Rare Guitar

11.12 – Hamburg (Ger) Hafenklang

12.12 – Oldenburg (Ger) Cadillac

13.12 – Berlin (Ger) Wild At Heart

Belzebong sind:

Sheepy Dude – Bass

Alky Dude – Gitarre

Cheesy Dude – Gitarre

Hexy Dude – Schlagzeug

Belzebong online:

https://www.facebook.com/belzebong420/

https://www.instagram.com/belzebong420/