Kanonenfieber: veröffentlichen „Der Füsilier I (2025)“ von Compilation „Soldatenschicksale“

Im August dieses Jahres spielten Kanonenfieber auf dem Summer Breeze Open Air mitten in einer heißen Sommernacht eine ganz besondere Show, während der sie das eindrucksvolle Livevideo für den Fan Favoriten Der Füsilier I festhielten, das man hier sehen kann:

Die Band dazu: „Januar 1915. Über 100.000 Soldaten der K.u.K.-Armee sind in der Festung Przemyśl eingeschlossen.

Es werden Truppen ausgesandt, die sich in der beißenden Kälte des osteuropäischen Winters durch das Karpatengebirge kämpfen, um die von russischen Streitkräften eingeschlossenen Kameraden zu befreien. Frost, Hunger und Tod sind ständige Begleiter auf ihrem beschwerlichen Weg. Das Einzige, was in den dunklen, verschneiten Tagen Trost spendet, ist der Gedanke an zuhause. Hof, Frau und Kind spenden Wärme in den kältesten Nächten. Es marschiert der Füsilier.“

Im August veröffentlichten Kanonenfieber bereits ein aufwändiges Lyricvideo zu Z-Vor!.

Z-Vor! und Der Füsilier I (2025) sind beide Teil der Compilation Soldatenschicksale, die am 06.02.26 über Century Media Records in Kooperation mit Noisebringer Records erscheint.

Soldatenschicksale ist in den folgenden Formaten erhältlich, die ersten Preorder finden sich unter: https://kanonenfieber.lnk.to/Soldatenschicksale

• Ltd. CD Mediabook (32S Booklet)

• black LP

• Ltd. Gatefold transp. orange LP & LP-Booklet (8S Booklet)

• Ltd. Gatefold light green & LP-Booklet (8S Booklet) 500x erhältlich bei cmdistro.de & ausgewählten Indie Retailern

• Ltd. Gatefold bottle green-orange splatter LP & LP-Booklet (8S Booklet) 500x erhältlich von Kanonenfieber)

• Ltd. Gatefold clear-light green splatter LP & LP-Booklet (8S Booklet) 500x erhältlich von Kanonenfieber

• Ltd. Gatefold Side A/B split (orange-green) LP & LP-Booklet (8S Booklet) 500x erhältlich von Kanonenfieber, kommt mit einem T-Shirt Bundle

• Digital album

Im März geht es auf Soldatenschicksale 2026 Tour mit Support von Mental Cruelty. Am 27.03. findet das Kanonenfest in der Brose Arena Bamberg statt, bei dem es neben einem Erste-Weltkrieg-Wandermuseum auch eine Ausstellung von Daniel Bechthold (@bechthold.illustrator) gibt. Neben Kanonenfieber gibt es live Vader, Kataklysm, Mental Cruelty, Antrisch und Hackneyed zu sehen. Hardtickets sind bereits ausverkauft.

Davor spielt die Band ihre erste Tour in Mexico, Mittel- und Südamerika:

04.12.25 (AR) Buenos Aires – Uniclub

05.12.25 (CL) Santiago – El Teatrito

07.12.25 (BR) Sao Paulo – Carioca Club

09.12.25 (CO) Bogota – Ace Of Spades

12.12.25 (CR) San Jose – Pepper Club

13.12.25 (MX) Mexico – Heavy Metal X-Mas

Support: Mental Cruelty

07.03.26 (DK) Copenhagen – Amager Bio

08.03.26 (SE) Stockholm – Fållan

10.03.26 (PL) Warsaw – Progresja

11.03.26 (CZ) Ostrava – Club Garage

12.03.26 (AT) Graz – Orpheum

13.03.26 (IT) Milano – Alcatraz

14.03.26 (CH) Arbon – Presswerk

15.03.26 (CH) Solothurn – Kulturfabrik Kofmehl

16.03.26 (DE) Stuttgart – LKA-Longhorn

18.03.26 (BE) Antwerp – Trix

19.03.26 (NL) Tilburg – 013 Poppodium

20.03.26 (DE) Cologne – Carlswerk Victoria

21.03.26 (DE) Berlin – Huxleys Neue Welt

22.03.26 (DE) Wiesbaden – Schlachthof

23.03.26 (DE) Dresden – Alter Schlachthof

24.03.26 (DE) Hamburg – Inselpark Arena

27.03.26 (DE) Bamberg – Brose Arena (Kanonenfest)

Festivals:

29.11.25 (DE) Weissenhäuser Strand – Metal Hammer Paradise

29.01.26 70.0000 Tons of Metal

02.04.26 (NO) Oslo – Inferno Metal Festival

13.06.26 (AT) Nickelsdorf – Nova Rock

21.06.26 (BE) Dessel – Graspop Metal Meeting

Hinter Kanonenfieber verbirgt sich Noise, der die gesamte Musik der Band schreibt und aufnimmt. Bei Live-Shows wird er von Freunden unterstützt, die es ihm ermöglichen, sich voll und ganz auf den Gesang und die bombastische Bühnenperformance zu konzentrieren.

Noise gründete Kanonenfieber im Jahr 2020, nachdem er das Tagebuch seines verstorbenen Urgroßvaters gelesen hatte, welches dieser während des Zweiten Weltkriegs an der Front geschrieben hatte. Abgesehen von Erinnerungen war es das einzige Andenken, das von ihm übriggeblieben war. Ein Hobbyhistoriker und Freund von Noise übertrug das Tagebuch aus dem ursprünglichen-Sütterlin und Noise schenkte dieses seiner Großmutter – der Tochter seines Urgroßvaters. Als Noise die erschütternden Berichte aus erster Hand las, wurde ihm klar, dass er seine Kunst dem Gedenken an die unzähligen Opfer von Kriegen in generellen widmen wollte. Das Konzept, das er zusammen mit seinem Freund erarbeitet hat, setzt auf Authentizität, wobei Texte und Sprache auf Berichten, Briefen und anderen historischen Dokumenten beruhen.

Die Bandmitglieder, einschließlich Noise und seiner Live-Band, sind bewusst anonym gehalten, was sich auf das „Grabmal des unbekannten Soldaten“ bezieht: Denkmäler in verschiedenen Ländern auf der Welt, die an die in Kriegen gefallenen Soldaten erinnern. Die Schrecken des Krieges sind universell.