Inferno Metal Festival 2026: gibt dritte Bandwelle bekannt

Das Inferno Metal Festival 2026 freut sich, die nächsten Bands für das bereits vollgepackte Line-up bekannt zu geben! Das Festival begrüßt Mayhem, Primordial, Funeral, Múr, Nite, Hierophant, Sovereign, Blodknoke, Cavern Deep, Voidspire, Automaton und Hevn III.

Inferno findet vom 2. bis 5. April erneut an mehreren Veranstaltungsorten in Oslo (NO) statt! Tickets und Eintrittskarten gibt es hier.

Das aktuelle Line-Up sieht wie folgt aus:

Mayhem, Deicide, Enslaved, Old Man’s Child, The Kovenant, Kanonenfieber, Samael, Primordial, Incantation, Auðn, Whoredom Rife, Múr, Funeral, Nite, Darvaza, Perchta, Morax, Hierophant, Myr, Sovereign, Forsmán, Automation, Cavern Deep, Blodknoke, Hevn III, Voidspire

Weitere Bands folgen in Kürze.

Mayhem gilt als eine der legendärsten und einflussreichsten Bands in der norwegischen Musikgeschichte. Seit ihrer Gründung im Jahr 1984 sind sie eine treibende Kraft in der Entwicklung der norwegischen Black-Metal-Szene – einer Bewegung, die später weltweite Anerkennung fand und unzählige Bands inspirierte. Durch Kontroversen und dramatische Ereignisse, darunter Suizid und Mord, wuchs der Ruf und die Mythologie der Band über alle Vorstellungen hinaus. Dennoch tragen Mayhem weiterhin die Fahne hoch und drängen trotz aller Rückschläge nach vorne. Jedes Konzert von Mayhem ist ein einzigartiges Erlebnis – und die Band wird das Inferno Metal Festival 2026 zu etwas ganz Besonderem zu machen.

Primordial wurde 1991 gegründet und entwickelte sich in den neunziger Jahren zur bekanntesten Black-Metal-Band Irlands. Inspiriert von keltischer Volksmusik, schufen sie einen Sound, der sich von allem anderen im Genre abhob. Im Laufe ihrer langen Karriere hat die Band zehn Alben veröffentlicht – das neueste, das Meisterwerk How It Ends (2023). Primordial haben seit 2017 nicht mehr in Oslo gespielt, ebenfalls beim Inferno Metal Festival, weshalb wir sie mit großer Freude zurück in die Hauptstadt willkommen heißen.

Funeral ist Norwegens führende Death/Doom-Metal-Band, die 1991 gegründet wurde. Zusammen mit Zeitgenossen wie My Dying Bride und Anathema brachen sie mit ihrem schweren, markanten Sound durch. So wurde Funeral Doom Metal geboren. Im Laufe der Jahre hat die Band viele Richtungen erkundet und sich von verschiedenen Quellen inspirieren lassen, doch Gründer Anders Eek hat das Schiff stets durch Widrigkeiten gesteuert. Im letzten Jahr veröffentlichten sie ihr neuestes Album, Gospel Of Bones, das mit dem Bariton-Opernsänger Eirik Krokfjord aufwartet – ein Album, das begeisterte Kritiken erhielt. Funeral treten selten live auf, aber nach ihrem denkwürdigen Auftritt beim Inferno 2006 ist es endlich an der Zeit für ihr lang erwartetes Comeback.

Múr ist eine Band, deren Sound sich jeder genremäßigen Einordnung entzieht und deren Vision die Grenzen der Kreativität sprengt. Das aufstrebende Quintett schmiedet eine neue Ära des dunklen, atmosphärischen und genreübergreifenden Metals. Mit progressiven Einflüssen, die an Devin Townsend Project und die mittlere Phase von Opeth erinnern, sowie einem Talent, atmosphärische Texturen mit polierter Technikaffinität à la Neurosis und Gojira zu kombinieren, und einem Fokus auf Jazzstudien unter den frischen Instrumentalisten, beweisen Múr bereits, dass sie eine kraftvolle Kraft sind.

Aus San Francisco, USA, kommt Nite – eine Band, die Blackened Heavy Metal liefert. Verwurzelt im NWOBHM und inspiriert von Black Metal, haben sie ihren eigenen Klangraum geschaffen – einen, der einzigartig ist. Seit ihrer Gründung im Jahr 2018 hat die Band drei Alben veröffentlicht, das neueste, das von der Kritik gefeierte Cult Of The Serpent Sun, erschien Anfang dieses Jahres. Mitglieder von Nite haben auch in Bands wie Serpents Of Dawn, Dawnbringer, Satan’s Wrath und Wild Hunt gespielt. Dies wird Nites allererster Auftritt in Norwegen sein.

Hierophant stammten aus Italien und sind seit 2009 aktiv. Die Wurzeln der Band liegen im Black Metal, mit frühen Einflüssen aus Sludge und Hardcore, bevor sie sich in den letzten Jahren zu einem brutaler inspirierten Death-Metal-Sound entwickelten. Unabhängig von der Richtung haben Hierophant konstant Musik von hoher Qualität geliefert – und das wird sich nicht ändern, wenn sie zum ersten Mal beim Inferno Metal Festival spielen.

Sovereign wurde 2018 in Oslo gegründet und bietet eine giftige Mischung aus Death und Thrash – ohne Gimmicks, ohne Politur. Nur zerdrückende Riffs, barbarische Geschwindigkeit und ein Kriegsschrei gegen den glanzvollen Verfall des modernen Metals. Dies ist ein Ritual aus roher Kraft und Präzision. Bekannt für ihre intensiven Live-Auftritte – wo tödliche Präzision auf pure Aggression trifft – und nach erfolgreichen Touren an der US-Ostküste und durch Europa haben sich Sovereign fest als eine Band etabliert, die man im Auge behalten sollte.

Blodknoke spielt brutalen Crust Punk mit klaren Spuren von Black Metal. Erwartet Chaos, Schmutz und Wildheit, wenn die Band die Bühne betritt. Macht euch sich bereit für eine schweißtreibende, energiegeladene Show, die zukünftige Klassiker wie Heller Halshugd Enn Halvsugd (Rather Be Beheaded Than Half-Sucked), Sørgporno (Grief Porn) und Hore med hagle (Whore With A Shotgun) beinhalten dürfte.

Aus Schweden kommt die Doom Metal Band Cavern Deep. Seit ihrer Gründung im Jahr 2019 haben sie drei Alben von beeindruckender Qualität veröffentlicht. Ihre neueste Veröffentlichung, Part III – The Bodiless, erschien Anfang dieses Jahres und wurde weithin gelobt. Mit ihrer einzigartigen Mischung aus Schwere und Melancholie haben sich Cavern Deep als eine Band etabliert, die man in den kommenden Jahren genau im Auge behalten sollte.

Automaton ist eine psychedelische Doom/Post-Black-Metal-Band, die 2012 in Athen, Griechenland, gegründet wurde. Sie kombinieren heruntergestimmte Riffs, psychedelische Schichten und Black-Metal-Elemente zu ihrem eigenen markanten und schweren Sound. Bisher hat die Band zwei Alben veröffentlicht: Echoes Of Mount Ida (2014) und Talos (2018). Ihre Musik wird als dunkel und intensiv beschrieben, mit einer cineastischen Qualität und unermüdlichem Antrieb. Nach einem erfolgreichen Auftritt beim Inferno Metal Festival 2024 freuen wir uns, Automaton zurück willkommen zu heißen.

Aus dem tiefschwarzen Underground von Oslo kommt Hevn III, die im letzten Jahr ihr selbstbetiteltes Debütalbum veröffentlicht haben. Wenn ihr denkt, dass Black-Metal zu poliert und pompös geworden ist, ist Hevn III die Band, nach der ihr gesucht habt. Hier findet ihr Lo-Fi Black Metal, der voller Chaos, primitiver Aggression und gletscherkalter Kälte ist. Inspiriert von William Blake, Nietzsche und Crowley haben Hevn III ein kohärentes Werk geschaffen, das seit den frühen neunziger Jahren seinesgleichen sucht.

Voidspire ist eine neue Death-Metal-Band aus Oslo. Mit Mitgliedern von Horrifier, Ruun, Blodkarsk und Celestial Scourge ist klar, dass diese Gruppe genau weiß, was sie tut. Ihre Debüt-EP wird zum Jahresende veröffentlicht, und alle Anzeichen deuten auf ein Album hin, das es wert ist, beachtet zu werden.

Das ikonische Inferno Metal Festival wurde 2001 ins Leben gerufen und ist das am längsten bestehende Festival in Norwegen sowie eines der wichtigsten Extreme-Metal-Festivals der Welt. Wir sind sehr stolz auf diese Position und werden weiterhin norwegischen Metal vertreten und Bands aus der ganzen Welt nach Norwegen bringen. Das Inferno Metal Festival findet über vier Tage in den beiden Bühnen des Rockefeller Music Halls, Rockefeller und John Dee, sowie in vielen kleineren Clubs in Oslo statt. Das Festival findet während der Osterzeit in Norwegen statt, wenn in Oslo nicht viel anderes los ist. Die Veranstaltungen sind in der Regel ausverkauft, und mehr als fünfzig Prozent des Publikums kommen aus dem Ausland. Der Ticketverkauf erfolgt aus der ganzen Welt, einschließlich China, Australien, Chile, Japan, Taiwan, Kanada, USA, Kolumbien, Argentinien und vielen weiteren Ländern.

