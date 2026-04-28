Deicide: geben europäische Festival-Termine bekannt

Die Death-Metal-Legenden Deicide bereiten sich darauf vor, diesen Sommer ihre kompromisslose Brutalität auf den Festivalbühnen Europas zu entfesseln. Aktuell touren Deicide durch Nordamerika als Support von Behemoth, zusammen mit Rotting Christ und Immolation.
Deicide – European Festival Dates 2026
07/25 | Slovakia | Zemberovce – Gothoom Open Air
07/26 | Germany | Munich – Backstage
07/27 | Slovenia | Tolmin – Tolminator
07/29 | Romania | Brasov – Rockstad Extreme Fest
07/31 | Germany | Leipzig – Hellraiser
08/01 | Germany | Dortmund – Deathfest
08/02 | Netherlands | Leeuwarden – Neushoorn
08/04 | Germany | Hamburg – Knust
08/05 | Germany | Nurnberg – Hirsch
08/06 | Czechia | Jaromer – Brutal Assault
08/07 | Poland | Vagos – Vagos Metal Fest
08/08 | Estonia | Villena (Alicante) – Leyendas Del Rock
08/09 | Belgium | Kortrijke – Alcatraz Festival
08/11 | Germany | Mannheim – 7er Club Open Air
08/12 | Switzerland | Aarau – Kiff
08/14 | Germany | Dinkelsbuhl – Summer Breeze
Alle Tourdaten findet ihr hier: https://deicideofficial.com/tour-dates/
Seit ihrer Gründung 1987 haben Deicide das Genre maßgeblich geprägt und denkt noch lange nicht ans Aufhören. In über drei Jahrzehnten veröffentlichte die Band dreizehn Studioalben, zuletzt 2024 das Album Banished By Sin, das vor donnernder Aggression und Power nur so strotzt.
