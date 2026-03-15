Hell Over Hammaburg 2026 Warm-Up am 05.03.2026 im Bambi Galore, Hamburg

Event: Hell Over Hammaburg 2026 Warm-Up

Bands: Morax, Animalize, Mean Mistreater

Ort: Bambi Galore, Öjendorfer Weg 30A, 22119 Hamburg

Datum: 05.03.2026

Kosten: VVK circa 30 € plus Gebühren, AK 33 €

Zuschauer: ca. 140

Genre: Heavy Metal, Speed Metal, Doom Metal

Link: https://www.kph-hamburg.de/projekte/bambi-galore

Das Wochenende ist da, worauf sich die Enthusiasten und Enthusiastinnen des metallischen Undergrounds seit einigen Monaten, aber spätestens seit Weihnachten, freuen. Das Hell Over Hammaburg Festival eröffnet nicht nur die Festivalsaison. Es ruft positiv verrückte Menschen nach Hamburg, um ein sehr spezielles Wochenende zu feiern. Musik gibt es auch, aber viel mehr als nur Musik. Die Hamburger Metalszene ist mittendrin statt nur dabei und freut sich auf die Besucherschaft aus allen Ecken – eigentlich fast der Welt, aber zumindest Europas.

Seit einigen Jahren hat sich das Warm-Up im Bambi Galore etabliert. Für viele Fans ist es der erstmalige Besuch in der Heimat der Hamburger Metalszene. 180 Menschen finden hier maximal Platz und ganz ausverkauft ist die Bude nicht. Interessierte Beobachter sind unter anderem Mega Colossus und Christian Mistress, die auch auf der Hauptbühne stehen werden, sich aber genauso mitten unter die Fans mischen und mit ihnen gemeinsam die Festivaltage zelebrieren. Das Printmagazin Deaf Forever und das damit verbundene Forum sind ein nicht ganz unwichtiger Baustein in dem Ablauf. Viele Dinge, die neben der Running Order passieren, sind oftmals im Deaf-Forever-Forum zu finden.

Ganz wichtig: Hamburg ist eine weltoffene Stadt und begrüßt seine Gäste genauso. Faschistische Arschlöcher mit menschenverachtenden Thesen sind hier nicht zu finden oder werden sehr schnell identifiziert und vor die Tür gesetzt. Es ist angerichtet und auf dem Vorplatz in Hamburg-Billstedt treffen sich die Menschen bei frühlingshaften Temperaturen.

Um 19 Uhr ist Einlass, um 20 Uhr steht die erste Band auf der Bühne. Aus Norwegen kommen Morax. Das ist eigentlich eine One-Man-Show von Remi Andrè Nygård, der 2025 mit The Amulet seine Debüt-LP veröffentlichte. Das Spektrum reicht von Thrash bis epischen Doom, primär sind Morax aber im klassischen Heavy Metal zu Hause. Nygård huldigt mit der LP seinen Einflüssen und Vorbildern. Live erhält er Unterstützung von drei Kollegen und konzentriert sich erwartungsgemäß auf seine aktuelle Platte. Technisch und spielerisch ist alles im grünen Bereich. Was als Konserve noch passabel funktioniert, ist live etwas ermüdend. Hat sich die Meute gerade auf epischen Doom eingegroovt, springen Morax in Richtung Thrash, um anschließend in den Heavy-Metal-Hafen zurückzukehren. Es ist der Opener eines langen Wochenendes, sodass noch Menschen ins Bambi kommen oder auch einen Teil der Show im hinteren Bereich verquatschen. Neben der Musik steht die soziale Komponente des Hell Over Hammaburg mit im Vordergrund.

Runderneuert präsentieren sich Animalize aus Frankreich. Coyote am Mikro und Bass ist der Bandchef. Nach dem Release des zweiten Albums Verminateur ist die Band auseinandergebrochen. Coyote hat an den Drums und der Gitarre neues Personal. Live sind zwei Gitarren zwingend, sodass hier aktuell ein Session-Gitarrist aktiv ist, der sich aber gut im Bandgefüge macht und so agiert, als würde er schon eine Ewigkeit mit dem Quartett auf der Bühne stehen. Ein Mix aus Speed- und Heavy-Metal gibt es auf die Ohren, wobei die Soli bezüglich Gitarre und Drums bei einer Spielzeit von circa 45 Minuten etwas überambitioniert wirken. Dagegen sind die Blackie-Lawless-Gedächtnis-Boots von Coyote fast sensationell.

Das Energielevel ist ein völlig anderes als bei Morax und in der kleinen Hütte gehen die Sachen gut nach vorne. Die größtenteils in französischer Sprache gesungenen Nummern haben einen besonderen Touch und Animalize einen Exotenstatus, sodass der Merch erstmalig von den Fans belagert wird. Es ist zu hoffen, dass sich das Line-Up von Animalize stabilisiert. Talent ist vorhanden und Bühne können die Herren ebenfalls.

Die Umbaupausen sind kurz und kaum mehr als 15 bis 20 Minuten vergehen, dann stehen Mean Mistreater aus Texas auf der Bühne. War das Energielevel bei Animalize schon weit oben, so legen Sängerin Janiece Gonzalez und ihre Mitstreiter noch mal einen drauf. Rotzig, punkig und metallisch knallt sich das Quintett durch sein Set, das 12 Tracks umfasst, davon kein Stück länger als zwei oder drei Minuten. Mean Mistreater kommen fix zum Punkt und sorgen dafür, dass jetzt auch die hinterste Ecke des Bambi Galore mehr als nur angewärmt ist.

Das Set konzentriert sich auf die beiden bisherigen Platten Razor Wire und Do Or Die. Anscheinend haben Mean Mistreater bereits neue Stücke am Start. Nightmare, Ravenstone und Satisfied sind auf keiner Platte zu finden, die aber genauso tönen, wie die beiden bisherigen Veröffentlichungen.

Gegen 23 Uhr ist das Warm-Up durch und je nach Wahl gibt es noch einen Absacker vor Ort, irgendwo in der City, oder es geht direkt nach Hause. Es kommen auch Menschen aus Hamburg, die müssen sogar noch einen halben Tag arbeiten, bevor die Sause so richtig losgeht.