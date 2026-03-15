Filth Is Eternal: veröffentlichen neue Single „Hellfire“ vom kommenden Album „Impossible World“

Filth Is Eternal aus Seattle veröffentlichen ihr neues Album Impossible World am Dienstag, den 17. März, über MNRK Heavy. Am 10. März erschien ihre letzte Single Hellfire vor dem Album-Release, einen flammenden antiautoritären Aufruf.

Das Video zu Hellfire findet ihr hier:

Die Band sagt: “Hellfire is committing yourself to fighting for a better world at all costs.”

Verwurzelt in der Unmittelbarkeit des Punk und verschmilzt es die Intensität des Hardcore mit eingängigen Melodien, die an Grunge und Alternative Rock erinnern. Die LP markiert einen klanglichen Wendepunkt für die Band. Lis erweitert ihren Gesangsstil und verwebt Melodie und Harmonie mit Momenten roher Kraft und klarer Zurückhaltung. Die Kollaborationen auf Impossible World unterstreichen den experimentierfreudigen Geiste von Filth Is Eternal, denn das Album wartet mit Gastbeiträgen von Joe Trohman (Fall Out Boy), Gina Gleason (Baroness) und Johnny Whitney (Blood Brothers) auf. Die Welt, mit der sich Filth Is Eternal auf ihrem neuen Album auseinandersetzen, ist nicht länger theoretisch. Systeme brechen in Echtzeit zusammen, Grausamkeit ist Politik, und der Zusammenbruch scheint im Alltag verankert.

Mehr Informationen zu Impossible World findet ihr hier:

Impossible World hier streamen: https://filthiseternal.ffm.to/impossibleworld

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