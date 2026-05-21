Zebrahead: veröffentlichen dritte Single/Lyric-Video zu „I Know What U Did Last Summer“

Die Punk-Rock-Institution Zebrahead aus Südkalifornien hat gestern ihre neue Single veröffentlicht – begleitet von einem passenden Lyric-Video – zu dem Song I Know What U Did Last Summer. Damit setzen sie den Veröffentlichungsreigen für ihre kommende EP O fort, die am 12. August erscheinen wird. Der Track folgt auf die bereits veröffentlichten Singles Burn Burn Burn (18. März) und Smoke Signals From My Couch (22. April); weitere Songs und Videos sind für die kommenden Monate angekündigt.
„Get ready to hear and experience our new song I Know What U Did Last Summer! It puts you inside the mind of a madman and takes you on a journey where you’re left wondering…was there even a crime at all?“, sagt Bassist Ben Osmundson. „This track marks a whole new direction for us, and I’m excited because it feels so fresh.“
Sänger und Rapper Ali Tabatabaee fügt hinzu: „I’m so stoked to have the fans hear this song. It’s got a very cool vibe and is one of the standout songs to me on this EP. I can’t wait to play this one live!“
Die kommende EP O vervollständigt die konzeptionelle EP-Reihe der Band – bestehend aus III, II, I und nun O –, wodurch sich der Kreis dieser Sammlung sowohl klanglich als auch visuell schließt. Das neue Material treibt den Sound von Zebrahead weiter in neues, explosives Terrain vor und vereint dabei Melodie, Aggression und Experimentierfreude.
„We truly believe we’ve captured something special“, sagt Sänger und Gitarrist Estrella. „Turn it up to eleven and lose your voices!“
