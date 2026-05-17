Hysterese: veröffentlichen neuen Song „Love Hurts“ vom kommenden Album

Die Punkrock-Band Hysterese veröffentlicht am 22. Mai ihr fünftes, selbstbtiteltes Album über This Charming Man Records. Im vorab ist ihre neue Single Love Hurts erschienen. Seht euch das Video hier an:

Sie machen kein großes Aufhebens, posieren nicht rund um die Uhr in allen sozialen Medien, verzichten auf Werbung und große Worte jeglicher Art und treten nicht wahllos in jedem Laden auf. Eigentlich ein Widerspruch in sich in der heutigen Zeit. Selbstverschuldeter geschäftlicher Schaden, sozusagen.

Und doch ist die 2009 gegründete Formation aus Tübingen mit jedem ihrer Alben, die stets stoisch und schlicht mit dem Bandnamen betitelt sind, immer wieder in aller Munde, genießt zumindest Respekt und unter vielen Fans sogar einen unantastbaren Kultstatus – und das nicht nur innerhalb der Punk(rock)-Szene, sondern auch tief in der Alternative- und Metal-Szene.

Hysterese – Trackliste:

Sedative Nights Only Players Left Alive Golden Boy Love Hurts Paintrader Necropolis Obsidian No Dreams Dark Horse Nightfall Uphill Battle

Große Riffs – mal episch, mal punkig, mal knackig und fast immer knochenbrechend – und der manchmal zweistimmige Gesang sind die Kernmarken des Quartetts, zusammen mit spartanischen, auf das Wesentliche reduzierten Texten in Englisch und einem magnetischen Groove, für den unzählige andere Musiker töten würden: Hysterese in Bestform.

Mit ihrem fünften Album werden Hysterese sich in eure Herzen pflügen. Wie zu erwarten, treibt das Quartett seinen düsteren Punkrock in die nächste Metamorphose. Die massiven Melodien werden von vernichtenden Breitbild-Gitarren getragen, mal Shoegaze, mal 80er-Rock, zeitlos und kompromisslos.

Discografie:

2011: Hysterese (Album, Search for Fame Records)

2014: Hysterese (Album, Sabotage/taken by Surprise Records)

2018: Hysterese (Album, This Charming Man Records)

2021: Hysterese (Album, This Charming Man Records)

2026: Hysterese (Album, This Charming Man Records)

Hysterese sind:

Helen Runge-Kehle – Gitarre, Gesang

Moritz Kehle – Gitarre, Gesang

Lukas Anderer – Bass. Gesang

Kai Hirt – Schlagzeug

Hysterese online:

https://www.instagram.com/hysterese_pnx/