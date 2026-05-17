Hulder: kündigen neues Album „Verbolgen“ an, das am 07.08. erscheint

Hulder, das düstere Black-Metal-Projekt aus den USA, wird sein neues Album Verbolgen am 7. August 2026 in einer Gemeinschaftsveröffentlichung herausbringen: 20 Buck Spin übernimmt dabei exklusiv den Vertrieb für Nordamerika, während Season Of Mist die Gebiete außerhalb Nordamerikas abdeckt. Mit neun Titeln und einer Spielzeit von etwas über 48 Minuten stellt Hulders kommendes Album Verbolgen bislang ausgereiftestes künstlerisches Statement dar; das Album greift Themen wie Ahnengedächtnis, natürliche Souveränität und uralte Rituale auf, die in englischen, flämischen und protogermanischen Texten verarbeitet sind.

Verwurzelt in den Traditionen des skandinavischen Black Metal, dabei jedoch nach etwas Atmosphärischerem und Zeremoniellem strebend, bewegt sich Verbolgen zwischen treibenden, riff-lastigen Passagen und langsameren, eher meditativen Abschnitten, wobei akustische Instrumentierung und die Drehleier kunstvoll in das musikalische Gefüge des Albums eingewoben sind. Der mehrsprachige Ansatz bei den Texten dient dabei nicht bloß als schmückendes Beiwerk; er spiegelt vielmehr die tiefgehende Auseinandersetzung des Albums mit den mythologischen und folkloristischen Traditionen der vorchristlichen Welt wider – von den germanischen Tiefebenen bis hin zu den keltischen Randgebieten Nordwesteuropas.

Verbolgen – Trackliste:

1. Drie Raven (Intro)

2. The Crowning

3. Thy Binding Oath

4. Verbolgen

5. …And We Shall Sing

6. In Blood And In Earth

7. Den Nacht Zijn Lied

8. View From Nemeton

9. The Glow Of Dawn

FFO: Bathory, Dissection, Moonsorrow

Das Album markiert zudem einen bedeutenden Wandel in der Bandstruktur. Nachdem Hulder lange Zeit als reines Soloprojekt geführt wurde, wird mit Verbolgen nun auch Necreon offiziell als vollwertiger kreativer Partner in die Band aufgenommen – ein Schritt, der auf mehrere Veröffentlichungen folgt, zu denen er bereits als Session-Musiker beigetragen hatte. Darüber hinaus wartet das Album mit Gastbeiträgen von Keld (Majesties, Obsequiae, Celestiial) an Drehleier, E-Gitarren und Keyboards auf; die Schlagzeugparts teilen sich Vapula – der Live-Schlagzeuger der Band – und Vrolok (Aeternus, Gorgoroth). Die Flötenparts wurden von Ianuaria als Session-Musikerin eingespielt.

Zur Unterstützung der bevorstehenden Album-Veröffentlichung werd Hulder eine ausgedehnte Europa-Sommertournee antreten, die sowohl Headline-Shows als auch Auftritte auf großen Festivals in Deutschland, Frankreich, Belgien, den Niederlanden, Italien, Österreich, Spanien, Portugal und darüber hinaus umfasst. Die Tour beinhaltet Stopps beim Graspop Metal Meeting, Hellfest, Resurrection Fest und weiteren Veranstaltungen.

Mehr Informationen zu Hulder und ihren Tourterminen findet ihr hier:

Hulder online:

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