Wie geplant erschien das gefeierte neue Meisterwerk Stack Overflow in Corpse Pile Interface von A Forest Of Stars am 8. Mai 2026 weltweit im Handel.

Stack Overflow In Corpse Pile Interface kann ab sofort hier vollständig gestreamt werden:

A Forest Of Stars kommentieren: „This album has had a long and difficult birth, but it has finally reached fruition today“, erklärt Frontsänger Curse im Namen der Band. „Our densely packed, six-headed entity has many teeth, more than one bone to pick, and some choice words to say about the world it has been ushered into. Hopefully you will find something of worth within.“

A Forest Of Stars sind die physische Manifestation dessen, was man getrost als „British Black Metal“ bezeichnen kann. Stack Overflow in Corpse Pile Interface, das grandiose sechste Studioalbum der Band aus West Yorkshire, ist der klangliche Ausdruck dieser eigenständigen und unverwechselbaren lokalen Spielart des Genres.

Stack Overflow In Corpse Pile Interface senkt seine rankenartigen Wurzeln tief in den britischen Musikboden. In seinem rezitativen Vortragsstil erinnert Sänger Curse sogar an die Elektro-Poetin Anne Clark. Teilweise weckt seine Gesangsstimme Erinnerungen an einen jungen Martin Walkyier. Die beeindruckende Beherrschung der englischen Sprache durch jenen großen Metal-Barden – seine zahlreichen Wortspiele und subtilen, vielschichtigen Bedeutungen – findet sich auch in den poetischen Texten von A Forest Of Stars wieder; jedoch auf andere, oft weitaus neo-dadaistischere Weise, bei der winzige orthografische Verfremdungen überraschend düstere Wirkungen entfalten können. Mehr Informationen zum neuen Album findet ihr hier:

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