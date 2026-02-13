A Forest Of Stars: kündigen neues Album „Stack Overflow In Corpse Pile Interface“ an

Die britischen Black-Metal-Exzentriker A Forest Of Stars melden sich mit neuem Material zurück: Am 8. Mai 2026 erscheint ihr sechstes Studioalbum Stack Overflow In Corpse Pile Interface über Prophecy Productions. Als ersten Vorgeschmack präsentiert die Band die Lyric-Video-Single Ascension Of The Clowns, die ab sofort verfügbar ist.

Das Lyric-Video zu Ascension Of The Clowns basiert auf Originalgemälden von Frontmann Curse. Für die visuelle Umsetzung zeichnet sich Łukasz Jaszak verantwortlich, das Artwork des Albums stammt ebenfalls aus der Hand von Curse.

Inhaltlich gewährt der Song tiefe Einblicke in einen mentalen Ausnahmezustand. Sänger Curse erklärt: „Dieser Song ist aus der Perspektive einer Person geschrieben, deren mentaler Zustand den absoluten Tiefpunkt erreicht hat. Eine Person, die der Sucht ausgeliefert ist und sich im Überfluss verfügbarer Chemikalien selbst zerstört hat. Diese Person sieht zu, wie die Welt in Soundbites und computergenerierte Realität zerfällt. Um sie herum stehen Narren auf Podesten, bauen auf Fundamenten aus Lügen mit Ziegeln der Selbstherrlichkeit. Freundlichkeit wird zu Egoismus, Schönheit zu Hässlichkeit – und Hoffnung scheint kaum noch greifbar.“

Das Album Stack Overflow In Corpse Pile Interface knüpft stilistisch an das an, was A Forest Of Stars selbstbewusst als „British Black Metal“ definieren. Die Band aus West Yorkshire verbindet klassische Black- und Heavy-Metal-Elemente mit progressiven Strukturen, markanten Spoken-Word-Passagen und der charakteristischen Violine von Katheryne Queen Of The Ghosts, die immer wieder melodische Kontrapunkte zu den dissonanten Gitarren setzt.

Produziert wurde das Album von The Gentleman, mit Unterstützung von TS Kettleburner und William Wight-Barrow. Die Aufnahmen fanden unter anderem im Hohm Recording Studio in Bradford (UK) statt. Für Mix und Mastering zeichnet Rob Hobson verantwortlich.

Stack Overflow In Corpse Pile Interface erscheint nach einer längeren Pause der Band, die seit ihrer Gründung 2007 in Leeds mit Veröffentlichungen wie The Corpse Of Rebirth (2008) bis Grave Mounds And Grave Mistakes (2018) sowohl Kritiker als auch Fans überzeugte. Das letzte Album konnte sich sogar in den offiziellen deutschen Albumcharts platzieren.

Tracklist von Stack Overflow In Corpse Pile Interface:

Ascension Of The Clowns Street Level Vertigo Mechanically Separated Logic Roots Circle Usurpers Sway, Draped In Vague Not Drinking Water

Stack Overflow In Corpse Pile Interface erscheint am 8. Mai 2026 via Prophecy Productions. Das Lyric-Video zu Ascension Of The Clowns ist ab sofort online verfügbar.