Weedpecker: präsentieren ihren neuen Track „In The Dark We Shine“ vom kommenden Album

Die polnische Psychedelic-Rock-Band Weedpecker präsentiert exklusiv auf Heavy Blog Is Heavy ihren ätherischen, folk-inspirierten neuen Song In The Dark We Shine. Das fünfte Album erscheint am 27. Februar über Heavy Psych Sounds Records.

Hört euch Weedpeckers verträumten neuen Track In The Dark We Shine hier an:

Entstanden im Schmelztiegel persönlicher Veränderungen und existenzieller Reflexionen, ist Weedpeckers neues Album V der Klang zerbrechender Stabilität und der Schönheit, die aus den Fragmenten emporsteigt. Eine berauschende Mischung aus ausladender, schillernder Psychedelia, erdrückender Schwere und schwebenden Prog-meets-Psych-Pop-Melodien – dieses neue Album präsentiert Weedpeckers vielschichtiges Können in seiner üppigsten und raffiniertesten Form.

Über den emotionalen Kern des Albums sagt Gitarrist und Sänger Piotr Dobry: „I started writing the songs for V at the beginning of 2023. While creating this material, I kept returning to one thought: everything we take for granted is, in reality, incredibly fragile. Nothing lasts forever, and the sense of things slipping away can hit much sooner than we expect. I tried to translate those feelings into sound.“

Aufgenommen in mehreren Studios über mehrere Monate hinweg, hat diese geduldige, detailverliebte Herangehensweise den reichen und vielschichtigen Klangteppich von V hervorgebracht – eine immersive, traumhafte Reise, die ihr bisher persönlichstes Werk darstellt.

Weedpecker wurde 2012 in Warschau, Polen, von den Brüdern Piotr und Bartek Dobry gegründet. Ihr Ziel war es, verträumten, raumgreifenden Psychedelic Rock mit der rohen Wucht von Stoner und Grunge zu verbinden. Im Laufe des Jahrzehnts festigte die Band ihren Ruf mit drei von der Kritik gefeierten Alben und lieferte einige der meistverehrten Heavy-Psych-Hymnen der Szene.

Nach der Veröffentlichung von III im Jahr 2018 begann für die Band ein neues Kapitel, da die langjährigen Mitglieder Bartek Dobry, Robert Kulakowski und Grzegorz Pawlowski andere Wege gingen. 2020 meldeten sich Weedpecker mit einer revitalisierten Besetzung zurück und begrüßten Mitglieder von Dopelord und Major Kong. Diese neue Formation präsentierte nicht nur neue Gesichter, sondern auch ein erweitertes Klangspektrum und führte Keyboards in ihre Live-Auftritte ein.

Durch Transformation und Weiterentwicklung festigten Weedpecker seinen Platz als eine der wichtigsten und aufregendsten Psychedelic-Bands Europas. 2025 unterzeichneten sie einen weltweiten Vertrag mit Heavy Psych Sounds Records für die Veröffentlichung ihres mit Spannung erwarteten fünften Albums V.

Weedpecker sind:

Piotr Dobry – Gitarren, Gesang, Synthesizer

Zbigniew Promiński – Schlagzeug

Piotr Kuks – Bass

Piotr Sadza – Synthesizer

Tomasz Walczak – Synthesizer

Weedpecker online:

Facebook – Instagram