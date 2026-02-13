Iatt: veröffentlichen Video zu „Drift Away“, der ersten Singleauskopplung aus ihrem kommenden Album „Etheric Realms Of The Night“

Die aus Philadelphia stammende Extreme-Metal-Band Iatt hat ihr neues Album Etheric Realms Of The Night angekündigt, das am 8. Mai über Black Lion Records erscheint.

Mit dem Song Drift Away gibt die Band einen ersten Vorgeschmack auf das Album und lädt die Hörer ein, in die Tiefen des Jenseits einzutauchen. Drift Away ist das erste Kapitel von Iatts neuestem Album und dem ambitionierten Film Etheric Realms Of The Night und markiert den Einstieg in ein intensives, filmisches Erlebnis, das Extreme Metal und Spielfilm zu einem einzigartigen, immersiven Werk verschmelzen lässt.

Das Video zu Drift Away könnt ihr euch hier ansehen:

Drift Away markiert den Moment, in dem der Widerstand schwindet und die Traumwelt Besitz von ihm ergreift. Mit bewusster Zurückhaltung und emotionaler Tiefe fängt das Lied die beunruhigende Ruhe des Einschlafens ein – einen Ort, an dem Geborgenheit und Angst nebeneinander existieren. Klanglich und visuell gibt dieses Kapitel den Ton für das Folgende vor: introspektiv, unheilvoll und unausweichlich.

Etheric Realms Of The Night ist Iatts viertes Studioalbum, das als zusammenhängender Film realisiert wurde. Jeder Song bildet ein Kapitel einer größeren Geschichte, die das Unterbewusstsein, Träume, Schlaf und die fragile Grenze zwischen der Wachwelt und dem Jenseits erforscht.

Inspiriert von der traditionellen griechischen Tragödie und Mythologie, bereitet das Lied die Bühne für die bevorstehende Reise und führt den Hörer mithilfe von Atmosphäre, Rhythmus und Bewegung tiefer in die Welt der Etheric Realms Of The Night.

Etheric Realms Of The Night – Tracklist:

Drift Away To Lie Beneath Somniphobia Pavor Nocturnus Quietus Walk Amongst Hypnos

Taucht in Etheric Realms Of The Night ein, wo die Grenzen von Musik, Erzählkunst und Unterbewusstsein in einer Symphonie der Schatten verschwimmen. Iatts definieren die Landschaft des Progressive Metal immer wieder neu und beweisen einmal mehr, dass ihrer musikalischen Vision keine Grenzen gesetzt sind.

Etheric Realms Of The Night erscheint am 8. Mai über Black Lion Records.

Iatts online:

https://www.instagram.com/iatt_official/

https://www.facebook.com/iamthetrireme/