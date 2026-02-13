Melechesh: veröffentlichen neue Single „Raptors Of Anzu“

Melechesh veröffentlichen mit Raptors Of Anzu ihre neue Single. Begleitet wird der Track von einem eindrucksvollen Lyric-Video, das mythische Verwüstung und göttliche Offenbarung beschwört. Der Song ist der erste Vorbote der kommenden Digital-EP Sentinels Of Shamash, die am 10. April über das neue Label-Zuhause Reigning Phoenix Music erscheint.

Raptors Of Anzu führt zurück in ein vergessenes Zeitalter, als die Uralten unter verdunkelten Sonnen herrschten und das Meer noch Land war. Ausgehend von Eridu, der Stadt des Königtums und göttlichen Rechts, entfesselt sich der Wille Anus in Sturm und Zerstörung. Die titelgebenden Greifvögel treten als Vollstrecker des Schicksals auf, versklaven die Verlorenen und zerreißen bröckelnde Ordnungen, während sich das Unabwendbare jenseits menschlicher Kontrolle erfüllt. Gnadenlose Wut frisst sich durch fallende Reiche, Logik zerbricht, uralte seelische Mechanismen werden in Gang gesetzt.

Was als annunische Erzählung beginnt, endet in einer gewaltsamen Offenbarung. Der Tod verliert an Bedeutung, verborgenes Wissen tritt zutage, die kosmische Ordnung zerbricht, nur um im Feuer neu geschmiedet zu werden. Mit dominanten Riffs, rituellen Rhythmen und beschwörendem Gesang erschaffen Melechesh ein Klangbild, das ebenso apokalyptisch wirkt wie die Mythologie, die es trägt.

Zum Signing erklärt die Band:

„Wir sind stolz, bei Reigning Phoenix Music unterschrieben zu haben – einem Label, das von echten Fans geführt wird und Professionalität mit persönlichem Engagement verbindet. Nach Verzögerungen, die nicht in unserer Hand lagen und die wir überwunden haben, sind wir bereit, unsere neue EP Sentinels Of Shamash zu präsentieren: kompromisslos, vielseitig und ganz im Geist von Melechesh. Wir wissen die Geduld und Vorfreude von euch allen zu schätzen, deshalb liefern wir nur das Beste.“

Weiter heißt es:

„Der Fokus liegt jetzt darauf, überall live zu spielen und die neuen Songs auf die Bühne zu bringen, während wir parallel neues Material schreiben und weiterentwickeln, ohne kreative Grenzen.“

Gerardo Martinez, Mitbegründer von Reigning Phoenix Music, ergänzt:

„Es ist uns eine Ehre, Teil des nächsten Kapitels von Melechesh zu sein. Die Band verschiebt weiterhin Grenzen und bewahrt dabei die künstlerische Tiefe, die sie so einzigartig macht.“

Sentinels Of Shamash versteht sich als zeremonieller Abstieg in uraltes Gesetz, Feuer und kosmische Wachsamkeit. Inspiriert von mesopotamischer Mythologie und dem Sonnenrichter Schamasch, Gott der Wahrheit und Gerechtigkeit, erschaffen Melechesh ein Werk voller göttlicher Vergeltung und esoterischer Ordnung. Jede Komposition wirkt wie eine in Stein gemeißelte Inschrift, die vergessene Götter, gefallene Könige und das ewige Spannungsfeld zwischen Chaos und Gleichgewicht heraufbeschwört.

Mit markanten Riffs, unerbittlichem Rhythmus und einer Klangarchitektur, die antike Kosmologie mit moderner Extremität verbindet, setzen Melechesh ein mythologisches Statement aus Feuer, Gericht, Zerstörung und Wiedergeburt.

Sentinels Of Shamash Tracklist:

1. The Seventh Verdict

2. In Shadows, In Light

3. Raptors Of Anzu