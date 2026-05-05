Hulder: unterschreiben Vertrag bei Season Of Mist in Zusammenarbeit mit 20 Buck Spin

Season Of Mist freut sich, die neue Partnerschaft mit Hulder, dem Dark-Black-Metal-Projekt aus dem pazifischen Nordwesten der USA, bekanntzugeben. Die Zusammenarbeit erfolgt in Kooperation mit dem langjährigen nordamerikanischen Label 20 Buck Spin.

Hulder wurde 2018 mit der Veröffentlichung des Demotapes Ascending The Raven Stone gegründet. Die Band hat seitdem eines der beständigsten und kompromisslosesten Werke im zeitgenössischen Black Metal geschaffen. Auf ihrem Debütalbum Godslastering: Hymns Of A Forlorn Peasantry verdichtete sich Hulders ausgeprägte Vorliebe für harsche Hymnen von mystischer Erhabenheit und abgründiger Tiefe vollends. Dabei verweben sie Elemente heidnischer Folklore, ätherischer symphonischer Pracht und einer schroffen, rohen Melodik von dissonantester und grausamster Art. Das Jahr 2022 war ein Wendepunkt: Die Band veröffentlichte The Eternal Fanfare, ein Mini-Album mit fünf Titeln, das eine neue Phase in der rasanten Entwicklung des Projekts einleitete. Es folgten ausgedehnte Tourneen durch Nordamerika und die ersten Konzerte der Band in Europa.

Während sich Black Metal in unzählige Ableger und Subgenres weiterentwickelt hat, bleiben Hulder der destruktiven Kraft, den Ritualen und Traditionen des Genres treu und bewahrt so dessen Ursprung und Erbe. Diese Treue zur Form erreichte 2024 mit Verses In Oath einen neuen Höhepunkt – ein Album, das gleichermaßen schonungslos brutal und wehmütig-evokativ ist, dessen uralte, von Trauer erfüllte Melancholie und brodelnder Geist jede Passage durchdringen.

Benannt nach der verführerischen Waldgestalt der skandinavischen Folklore, ist Hulder das Projekt des gleichnamigen, in Belgien geborenen Musikers, der derzeit im pazifischen Nordwesten der USA lebt. Was als einsames Aufnahmeprojekt in einer ungedämmten Garage in Portland begann, hat sich mittlerweile zu einem der meistdiskutierten Namen der Underground-Szene entwickelt – mit einer Live-Präsenz, die dem Anspruch der Alben in nichts nachsteht, und einer kreativen Vision, die sich mit jeder Veröffentlichung weiter geschärft hat. Genau diese Kombination aus Integrität und Zielstrebigkeit hat Season Of Mist an dem Projekt fasziniert.

„Few artists working in the black metal underground today carry the kind of integrity and singular vision that Hulder and Necreon have brought to this project“, so das Label. „We couldn’t be more excited to have them on board—and what’s in store will be worth the wait.“

Zum Support ihrer bevorstehenden Veröffentlichung begeben sich Hulder auf eine ausgedehnte Europatournee im Sommer mit Headliner-Shows und Auftritten auf großen Festivals in Deutschland, Frankreich, Belgien, den Niederlanden, Italien, Österreich, Spanien, Portugal und weiteren Ländern. Die Tour führt sie unter anderem zum Graspop Metal Meeting, Hellfest und Resurrection Fest.

Hulder – Europe Summer 2026

05 June: Mulfingen, DE @ Boarstream Open Air

06 June: Gdansk, PL @ Mystic Festival

08 June: Berlin, DE @ Mikropol

09 June: Munich, DE @ Backstage Club

11 June: Wiesbaden, DE @ Kesselhaus

12 June: Munster, DE @ Zappenduster Fest

13 June: Nijmegen, NL @ Waalhalla

14 June: Neunkirchen, DE @ Gebläsehalle

18 June: Haarlem, NL @ Patronaat*

19 June: Dessel, BE @ Graspop Metal Meeting

20 June: Clisson, FR @ Hellfest

21 June: Aarau, CH @ Kiff**

22 June: Milan, IT @ Legend Club**

23 June: Salzburg, AT @ Rockhouse**

24 June: Vienna, AT @ Viper Room**

25 June: Kosice, SK @ Collosseum

26 June: Mártély, HU @ Lowland Festival

27 June: Spalene Porici, CZ @ BasinFireFest

29 June: Chambery, FR @ BrindeZinc

30 June: Marseille, FR @ Le Molotov

03 Joly: Galicia, ES @ Ressurection Fest

04 July: Lisbon, PT @ RCA Club

08 July: Stuttgart, DE @ JuHa West

09 July: Torgau, DE @ In Flammen Open Air

w/ Oranssi Pazuzu & Sólstafir

** w/ Uada

Tickets: https://www.hulder-official.com/tickets

Hulder sind:

Hulder – Gesang, E-Gitarren, Keyboards, Akustikgitarren

Necreon – Bass, Gesang

Keld – Drehleier, E-Gitarren, Keyboards (Gastmusiker)

Vapula – Schlagzeug (Gastmusiker)

Vrolok – Schlagzeug (Gastmusiker)

Hulder online:

https://www.facebook.com/HulderUS

https://www.instagram.com/hulder_official